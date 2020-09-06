مواعيد مباريات الأحد 6 سبتمبر 2020 والقناة الناقلة لمواجهة الزمالك وطلائع الجيش

الأحد، 06 سبتمبر 2020 - 10:36

كتب : FilGoal

كاسونجو - الزمالك - بيراميدز

تستكمل اليوم الأحد مباريات الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز ويلعب الزمالك ضد طلائع الجيش في تمام الساعة 8:30 مساء.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس المباراة كما تبث قبلها مباراتي الجونة ضد بيراميدز والمصري ضد إنبي، اللتان تنطلقان السادسة مساء.

وفي الثالثة والنصف عصرا يستضيف الإنتاج الحربي فريق طنطا.

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وفي دوري أمم أوروبا تستضيف سويسرا فريق ألمانيا وتنقل beIN Sports 3 المباراة، وتلعب إسبانيا ضد ضيفتها أوكرانيا وتنقل beIN Sports 1 المواجهة.

وتنطلق المباراتان في تمام الساعة 8:45 مساء.

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