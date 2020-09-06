مواعيد مباريات الأحد 6 سبتمبر 2020 والقناة الناقلة لمواجهة الزمالك وطلائع الجيش

تستكمل اليوم الأحد مباريات الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز ويلعب الزمالك ضد طلائع الجيش في تمام الساعة 8:30 مساء.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس المباراة كما تبث قبلها مباراتي الجونة ضد بيراميدز والمصري ضد إنبي، اللتان تنطلقان السادسة مساء.

وفي الثالثة والنصف عصرا يستضيف الإنتاج الحربي فريق طنطا.

وفي دوري أمم أوروبا تستضيف سويسرا فريق ألمانيا وتنقل beIN Sports 3 المباراة، وتلعب إسبانيا ضد ضيفتها أوكرانيا وتنقل beIN Sports 1 المواجهة.

وتنطلق المباراتان في تمام الساعة 8:45 مساء.

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