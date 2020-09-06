حسن مصطفى لـ في الجول: إذا أسندت تنظيم بطولة لـ مصر فعليك الشعور بالاطمئنان

الأحد، 06 سبتمبر 2020 - 00:02

كتب : محمد سمير

حسن مصطفى - قرعة مصر 2021

أشاد حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بتنظيم مصر لحفل قُرعة مونديال كرة اليد 2021.

وصرّح حسن مصطفى لـFilGoal.com: "عندما تسند التنظيم لـ مصر، فعليك دائما الشعور بالاطمئنان، مصر نجحت في تنظيم بطولات كبيرة بمختلف الألعاب".

وأضاف: "التنظيم سيكون ناجحا، علينا الآن النظر إلى الأداء، سواء اللاعبين أو الجماهير، ومثل تلك الفرعيات".

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وواصل: "عندما يلعب اللاعبون بشكل جيد ستجد مساندة جماهيرية، أما لو لعبت بشكل سيئ فمن الطبيعي أن تهاجمك الجماهير، هذه هي الرياضة".

وأتم: "شاهدت ردود أفعال جيدة على حفل القُرعة، وكما قلت في كلمتي، مصر ستنير النفق المظلم الذي نعيشه الآن".

وتنطلق البطولة يوم 14 يناير، وتُختتم يوم 31 من الشهر عينه.

وجاءت المجموعات كاللآتي:

المجموعة الأولى: ألمانيا - المجر - أوروجواي - كاب فيردي

المجموعة الثانية: إسبانيا - تونس - البرازيل - بولندا

المجموعة الثالثة: كرواتيا - قطر - اليابان - أنجولا

المجموعة الرابعة: الدنمارك - الأرجنتين - البحرين - الكونغو الديمقراطية

المجموعة الخامسة: النرويج - النمسا - فرنسا - ممثل أمريكا الشمالية

المجموعة السادسة: البرتغال - الجزائر - أيسلندا - المغرب

المجموعة السابعة: السويد - مصر - التشيك - ممثل أمريكا الجنوبية

المجموعة الثامنة: سلوفينيا - بيلاروسيا - كوريا - روسيا

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