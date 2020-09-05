علي زين لـ في الجول: مبارياتنا مع السويد متقاربة.. وهذا هدفنا في المونديال

يرى علي زين لاعب منتخب مصر لكرة اليد، أن مباريات الفراعنة أمام السويد تكون متقاربة.

مصر اختارت الوقوع في المجموعة السابعة بكأس العالم لكرة اليد 2021، رفقة السويد والتشيك ومنتخب من أمريكا الجنوبية.

وصرّح زين لـFilGoal.com: "سعيد بالمشهد الجميل الذي حدث في حفل القُرعة، إنها خطوة مميزة من أجل البطولة نفسها".

وأضاف: "لا يمكن أن يكون لطموحك حدود، نهدف إلى الوصول لأفضل 8 مراكز مثلما حققنا في النسخة الماضية، وبعد ذلك نتطلع إلى تحقيق شيء أفضل".

وأوضح: "مبارياتنا مع السويد تكون دائما متقاربة، إنه منتخب قوي لكن نحن هدفنا أن نصل لمكان بعيد في البطولة".

كما صرّح حسن قداح لاعب منتخب مصر لـFilGoal.com: "متفائل وأنتظر دعم الجماهير حتى نستطيع تحقيق نتائج جيدة في البطولة".

وواصل: "نتدرب بشكل جيد، وفيروس كورونا لم يؤثر علينا فقط بل أثّر على الجميع، سنحاول الوصول لأفضل مستوى ممكن قبل البطولة".

وتابع: "القُرعة جيدة، أقوى منتخب هو السويد، لكننا سنركز على كل المباريات وسنحاول الصعود بأكبر قدر من النقاط إلى الدور التالي".

*يتأهل أول 3 منتخبات من كل مجموعة ويدخلون الدور التالي بنقاط الدور الأول، مخصوما منه نقاطه أمام متذيل المجموعة.

كما صرّح عبد الرحمن حميد حارس مرمى منتخب مصر لـFilGoal.com: "أحلم بتحقيق إنجاز مميز في البطولة على أرض مصر".

وأتم: "كعبنا عالٍ على السويد وحققنا نتائج جيدة أمامهم في آخر 5 أو 6 سنوات".

وتنطلق البطولة يوم 14 يناير، وتُختتم يوم 31 من الشهر عينه.

وجاءت المجموعات كاللآتي:

المجموعة الأولى: ألمانيا - المجر - أوروجواي - كاب فيردي

المجموعة الثانية: إسبانيا - تونس - البرازيل - بولندا

المجموعة الثالثة: كرواتيا - قطر - اليابان - أنجولا

المجموعة الرابعة: الدنمارك - الأرجنتين - البحرين - الكونغو الديمقراطية

المجموعة الخامسة: النرويج - النمسا - فرنسا - ممثل أمريكا الشمالية

المجموعة السادسة: البرتغال - الجزائر - أيسلندا - المغرب

المجموعة السابعة: السويد - مصر - التشيك - ممثل أمريكا الجنوبية

المجموعة الثامنة: سلوفينيا - بيلاروسيا - كوريا - روسيا















































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