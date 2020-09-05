سلبية تحليل دم الإسماعيلي قبل مواجهة نادي مصر

أرسلت اللجنة الطبية لاتحاد الكرة نتيجة عينات الدم التي خضع لها الإسماعيلي استعدادا لمواجهة نادي مصر في الدوري.

ويلعب الإسماعيلي ضد نادي مصر يوم الإثنين في الجولة الـ25 من الدوري المصري.

وجاءت نتيجة العينة التي خضع لها لاعبو الإسماعيلي والجهاز الفني والطبي والإداري جميعها سلبية.

ويقود الإسماعيلي أمام نادي مصر أحمد العجوز المدرب المؤقت للفريق لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة.

ويأتي نادي مصر في المركز الـ17 وقبل الأخير بـ18 نقطة.

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