الإعلان عن مواعيد الجولتين 26 و27 للدوري.. وباقي الجدول بعد حسم مصير نصف نهائي إفريقيا

السبت، 05 سبتمبر 2020 - 18:18

كتب : عاطف شادي

شعار الدوري المصري

أعلنت لجنة إدارة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد الجولتين الـ26 و27 للدوري المصري.

ويلعب سموحة ضد الزمالك في الجولة الـ26، بينما يلتقي الإسماعيلي مع الأهلي.

وفي الجولة الـ27 يواجه الزمالك نظيره الإنتاج الحربي، ويلعب الأهلي ضد الاتحاد السكندري.

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كما أكدت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة على التمهل في إعلان مواعيد باقي جولات الدوري انتظارا لتأكيد الاتحاد الإفريقي على مواعيد المباريات المتبقية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في الجولتين الـ26 و27 كالآتي:

الجولة 26

سموحة × الزمالك (استاد برج العرب)

10 سبتمبر

الساعة 8:30

الأهلي × الإسماعيلي (استاد برج العرب)

11 سبتمبر

الساعة 8:30

الجولة 27

الزمالك × الإنتاج الحربي (استاد القاهرة)

13 سبتمبر

الساعة 8:00

الاتحاد السكندري × الأهلي (استاد برج العرب)

14 سبتمبر

الساعة 8:30

أما باقي مواعيد الجولات جاءت كالآتي:

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