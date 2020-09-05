الأحمر لـ في الجول: الجمهور سيكون العامل الأهم.. نريد جعل شعبنا فخورا

تمنى أحمد الأحمر قائد منتخب مصر لكرة اليد أن تسنح الفرصة بحضور أكبر عدد من الجماهير خلال مونديال 2021 على أرض الكنانة.

وصرّح الأحمر لـFilGoal.com: "أتمنى أن تسمح الإجراءات الصحية بأكبر عدد من الحضور الجماهيري لأنه عامل مهم للغاية".

وأضاف الأحمر: "نركز ونبذل أقصى جهد لدينا، سنحاول أن نجعل شعبنا فخورا بنا".

وتابع: "هدفنا أن نتعامل مع البطولة خطوة بخطوة، أن نتجاوز دور المجموعات الأولى ونمر إلى دور المجموعات الثاني، الدور الأول هو بداية المشوار وليس نهايته".

وأتم: "هدفنا تحقيق إنجاز خصوصا بعد ما فعلته منتخبات الشباب والناشئين على المستوى العالمي".

واختارت مصر الوقوع في المجموعة السابعة رفقة السويد والتشيك، ومنتخب من أمريكا الجنوبية، بمونديال اليد الذي تنظمه على أراضيها في يناير المقبل.

وتنطلق البطولة يوم 14 يناير، وتُختتم يوم 31 من الشهر عينه.

وجاءت المجموعات كاللآتي:

المجموعة الأولى: ألمانيا - المجر - أوروجواي - كاب فيردي

المجموعة الثانية: إسبانيا - تونس - البرازيل - بولندا

المجموعة الثالثة: كرواتيا - قطر - اليابان - أنجولا

المجموعة الرابعة: الدنمارك - الأرجنتين - البحرين - الكونغو الديمقراطية

المجموعة الخامسة: النرويج - النمسا - فرنسا - ممثل أمريكا الشمالية

المجموعة السادسة: البرتغال - الجزائر - أيسلندا - المغرب

المجموعة السابعة: السويد - مصر - التشيك - ممثل أمريكا الجنوبية

المجموعة الثامنة: سلوفينيا - بيلاروسيا - كوريا - روسيا













































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