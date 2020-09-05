محمد عادل حكما لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعيين محمد عادل لإدارة مباراة الزمالك وطلائع الجيش غدا الأحد في الجولة 25 من الدوري المصري.

ويعاونه يوسف البساطي وهاني خيري كحكمين مساعدين، وهشام الفلال كحكم رابع، ومحمد أبو خاطر حكم فيديو، ومحمد يوسف مساعد حكم فيديو.

وتعد تلك المباراة الثالثة التي يديرها محمد عادل للزمالك هذا الموسم، بعد الانتصار على مصر للمقاصة بهدف دون رد، والفوز على المصري بنفس النتيجة.

إجمالا، لم يخسر الزمالك سوى مرتين مع محمد عادل من 15 مباراة سابقة أدارها له.

بينما تعد هذه المباراة هي الأولى لـ محمد عادل مع طلائع الجيش هذا الموسم.

الجونة وبيراميدز

ويدير مباراة الجونة وبيراميدز الحكم محمود ناجي، ويعاونه خالد حسين ومصطفى عبد العظيم كحكمين مساعدين، وعلي طلبة حكم رابع، وسيد شعبان حكم فيديو، ومبروك نبيل مساعد حكم فيديو.

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