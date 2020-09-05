إكرامي: رمضان سيتحدث في الوقت المناسب ليشرح أسباب انضمامه إلى بيراميدز

كشف إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي السابق عن أن خبر اقتراب انضمام رمضان صبحي لصفوف بيراميدز كان بمسابقة المفاجأة بالنسبة له.

رمضان صبحي النادي : هدرسفيلد تاون بيراميدز

وقال إكرامي عبر قناة المحور: "تفاجأت عندما أخبرني شريف أن رمضان سيرحل من الأهلي وينضم إلى بيراميدز".

وأضاف "شريف أخبرني بتسريب صورة إعلان انضمام رمضان لبيراميدز بواسطة أحد أفراد أمن الملعب".

وأكمل "رمضان سيتحدث في الوقت المناسب ويشرح أسباب رحيله عن الأهلي وانضمامه لبيراميدز".

وأوضح "رمضان لديه أسباب أسرية وهي السبب وراء انضمامه لصفوف بيراميدز".

وواصل "لم أبارك لرمضان صبحي على انضمامه لصفوف بيراميدز".

وأتم تصريحاته "من حق جماهير الأهلي أن تحزن من رمضان صبحي، ولكن ليس من حقهم الهجوم عليه ولومه لأنه انتقل إلى بيراميدز، الاحتراف ليس به عاطفة".

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