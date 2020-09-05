المدير الفني لـ مصر يوضح سبب اختيار المجموعة السابعة في مونديال اليد

السبت، 05 سبتمبر 2020 - 21:46

كتب : FilGoal

قرعة مصر 2021

أوضح روبيرتو جارسيا باروندو المدير الفني سبب اختيار المجموعة السابعة.

ووقع اختيار جارسيا باروندو على المجموعة السابعة رفقة السويد، والتشيك، ومنتخب من أمريكا الجنوبية لم يتحدد بعد.

وصرّح باروندو: "الإجابة ستكون صعبة لأن القرعة صعبة".

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وأضاف عبر أون تايم سبورتس: "لدينا 32 منتخبا على مستوى عالٍ ومن الصعب أن تختار مجموعة واحدة، لكننا قررنا هذه المجموعة لأن لدينا معلومات عن المنتخبات الموجودة فيها والتي سنواجهها".

وشدد: "لكن الاختيار عموما يكون صعبا".

وأوضح: "هذه المجموعة الأفضل لنا لأننا نعرف معلومات كثيرة عنها".

وواصل: "أدرك أن هناك منتخب لم يتحدد بعد وعلينا انتظار التصفيات، لكن أظن أنه سيكون منتخب تشيلي وهو فريق جيد".

وتابع: "سعيد بمستوى المنتخب وأشعر بالتحسن الذي يطرأ على الفريق، مصر تقدّم أفضل عروض منذ سنوات طويلة".

وأكد: "علينا أيضا أن ننظر إلى ما أبعد من البطولة، مستوانا جيد للغاية وهذا واضح من بطولة الأمم الإفريقية".

وواصل: "علينا أن نكون طموحين، أعمل الآن مع 24 أو 25 لاعبا وجميعهم لديهم الفرصة أن يكونوا جزءا من الفريق المشارك".\

وأتم: "استحسنت فكرة أن يكون حسين زكي مساعدي في المنتخب لأنه كان قائدا سابقا له ويعد قدوة لعدد كبير من اللاعبين الصغار".

وتنطلق البطولة يوم 14 يناير، وتُختتم يوم 31 من الشهر عينه.

وجاءت بقية المجموعات كاللآتي:

المجموعة الأولى: ألمانيا - المجر - أوروجواي - كاب فيردي

المجموعة الثانية: إسبانيا - تونس - البرازيل - بولندا

المجموعة الثالثة: كرواتيا - قطر - اليابان - أنجولا

المجموعة الرابعة: الدنمارك - الأرجنتين - البحرين - الكونغو الديمقراطية

المجموعة الخامسة: النرويج - النمسا - فرنسا - ممثل أمريكا الشمالية

المجموعة السادسة: البرتغال - الجزائر - أيسلندا - المغرب

المجموعة السابعة: السويد - مصر - التشيك - ممثل أمريكا الجنوبية

المجموعة الثامنة: سلوفينيا - بيلاروسيا - كوريا - روسيا

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