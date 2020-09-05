في الـ+90.. سترلينج يمنح إنجلترا فوزا مثيرا على أيسلندا

حقق منتخب إنجلترا فوزا مثيرا في الوقت القاتل على أيسلندا بهدف دون رد، ضمن الجولة الأولى لدوري الأمم الأوروبية.

رحيم ستيرلينج النادي : مانشستر سيتي إنجلترا

وسجل رحيم سترلينج هدف إنجلترا الوحيد من ركلة جزاء نفذها في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى للاعب مانشستر سيتي فيل فودين بقميص منتخب إنجلترا.

وأيضا أول مشاركة لمهاجم مانشستر يونايتد ماسون جرينوود.

وتعرض كايل ووكر مدافع منتخب إنجلترا للطرد في الدقيقة 71 بعدما حصل على إنذارين.

كما تعرض سفيرير إنجاسون لاعب أيسلندا للطرد في الدقيقة 89.

وبعدما سجل منتخب إنجلترا الهدف الأول في الوقت القاتل ارتدت الهجمة وحصل منتخب أيسلندا على ركلة جزاء.

لكن اللاعب بيركير بيارناسون أهدر الركلة أمام الحارس جوردان بيكفورد، وأضاع على أيسلندا فرصة التعادل.

الفوز منح إنجلترا صدارة المجموعة الثانية في دوري الأمم الأوروبية التي تضم بجانب منتخب الأسود الثلاثة كل من بلجيكا والدنمارك وأيسلندا.

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