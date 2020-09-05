اللقب العاشر.. صن داونز يتوج بالدوري الجنوب إفريقي في سيناريو مثير

فاز نادي صن داونز بلقب دوري جنوب إفريقيا، بعد انتصاره على ضيفه بلاك ليوباردز بثلاثة أهداف دون رد، بالجولة 30 –الأخيرة- من المسابقة.

ليبوانج مابوي سجّل كل أهداف المباراة في الدقائق 45، و53، و90، ليسمح لـ صن داونز بحصد اللقب الصعب.

صن داونز رفع رصيده إلى 59 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين فقط عن كايزر تشيفز الذي حصد 57 نقطة.

وفرّط كايزر تشيفز في اللقب بتعادله في الجولة الأخيرة على أرضا باروكا بهدف لكل طرف، رغم تقدمه أولا بهدف خاما بيليات في الدقيقة 39.

كايزر تشيفز وفي حال انتصاره، كان سيتعادل في النقاط مع صن داونز، ويتفوق عليه في فارق الأهداف، ويحصد اللقب، لكن هذا لم يحدث في نهاية المطاف.

اللقب هو العاشر لـ صن داونز والثالث على التوالي، وهو رقم قياسي بفارق كبير عن أورلاندو بايرتس وكايزر تشيفز صاحبي الأربعة ألقاب.

وكان الموسم قد توقف لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا، قبل أن يُستأنَف في أغسطس الماضي.

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