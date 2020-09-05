العجوز لـ في الجول: سأجتمع بلاعبي الإسماعيلي.. نحتاج تركيز الجميع

كشف أحمد العجوز المدرب المؤقت الجديد لنادي الإسماعيلي عن أولى خطواته مع الفريق في مهمته الجديدة.

وقال العجوز في تصريحات لـFilGoal.com: "سأبدأ عملي بعقد اجتماع مع اللاعبين للاتفاق على الخطوط العريضة وأسلوب التعامل والأهداف التي يسعى الكل لتحقيقها في الوقت الحالي".

وأضاف "أعلم بعدم وجود وقت لتعديل الأخطاء لأن مواجهة الإسماعيلي لفريق مصر بعد غد الإثنين".

المدرب المؤقت أكمل "سنطلب من اللاعبين التركيز في التدريبات وكافة الاستعدادات لأنه لا يوجد المزيد لكي يفقده الفريق".

القائم بأعمال مدير الكرة أتبع "هدفنا هو العبور بالفريق من أزمته الحالية واستعادة توازنه بأقصى سرعة للابتعاد عن مناطق الخطورة بجدول المسابقة".

وأتم "ننتظر من كل اللاعبين التسابق نحو الإجادة لأنه لن يلعب إلا القادر على العطاء وبذل الجهد لصالح الفريق".

كان الإسماعيلي قد أعلن تعيين أحمد العجوز ومحمد حمص لإدارة الفريق فنيا بشكل مؤقت، ولحين التعاقد مع مدرب أجنبي.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة نادي مصر مساء الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري المصري.

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