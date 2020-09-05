مصدر من المقاصة لـ في الجول: الأهلي وبيراميدز يريدان محمد إبراهيم.. وحددنا سعره بـ 2 مليون دولار

السبت، 05 سبتمبر 2020 - 14:25

كتب : حامد وجدي

ركلة جزاء لصالح محمد إبراهيم أمام الزمالك وتقنية الفيديو تلغيها

كشف مصدر داخل مصر للمقاصة عن وجود مفاوضات لانتقال محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق إلى الأهلي أو بيراميدز خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر من مصر للمقاصة في تصريحات لـFilGoal.com: "هناك محادثات تمت عن طريق وسطاء من النادي الأهلي ونادي بيراميدز من أجل ضم محمد إبراهيم".

وأضاف "النادي سيبيع اللاعب للنادي الأعلى سعرا، لكننا سنرى رغبة اللاعب في النهاية".

أخبار متعلقة
مران الزمالك – غياب الونش وشيكابالا.. ومشاركة مصطفى فتحي ومحمد حسن رغم إعلان التشيك تأجيل لقاء اسكتلندا بسبب كورونا.. يويفا: المباراة في موعدها تياجو: لم أقل إنني سأرحل عن بايرن تقرير مغربي: أيوب الكعبي لن يلعب لـ الأهلي أو الزمالك.. بيراميدز الأقرب

المصدر تابع "النادي حدد مبدئيا 2 مليون دولار لبيع اللاعب".

وأتم "العقد بين الزمالك ومصر للمقاصة لا يتضمن أي شروط جزائية أو نسبة إعادة بيع، خاصة وأنه تم بيع إسلام جابر للزمالك مقابل 20 مليون جنيه بعد تحديد سعر اللاعب بـ15 مليون جنيه بالإضافة إلى انتقال محمد إبراهيم لمصر للمقاصة بـ5 ملايين جنيه".

FilGoal.com كشف في وقت سابق رغبة الأهلي في ضم محمد إبراهيم، وحصول فكرة ضمه على تأييد لجنة الكرة. (طالع التفاصيل)

محمد إبراهيم انضم لنادي مصر للمقاصة بداية الموسم الجاري قادما من الزمالك.

صاحب الـ28 عاما شارك هذا الموسم في 18 مباراة بين الدوري وكأس مصر. سجل فيهم 4 أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

محمد إبراهيم أحد ناشئي نادي الزمالك وصعد للفريق الأول عام 2011 لأول مرة، قبل أن يحترف في ماريتيمو البرتغالي سنة 2014، لكنه عاد بعد موسم واحد فقط للزمالك سنة 2015 واستمر مع الفريق إلى 2019 وقت الانضمام لمصر للمقاصة.

ويملك إبراهيم 7 مباريات دولية مع منتخب مصر، لم يسجل فيهم أي هدف.

اقرأ أيضا:

إصابة صفقة ليفربول الجديدة بفيروس كورونا

اختبار في الجول - هل تعرف يوفنتوس جيدا؟

في الدوري محمد إبراهيم الزمالك مصر للمقاصة الأهلي بيراميدز
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول – الونش يعاني كدمة قوية في الرباط الداخلي 11 دقيقة | الدوري المصري
العجوز لـ في الجول: سأجتمع بلاعبي الإسماعيلي.. نحتاج تركيز الجميع 48 دقيقة | الدوري المصري
ناشئ الأهلي لـ في الجول: انضممت لـ النجم الساحلي وبعد موسم سألعب في أوروبا 48 دقيقة | المحترفون
مصدر من المقاصة لـ في الجول: الأهلي وبيراميدز يريدان محمد إبراهيم.. وحددنا سعره بـ 2 مليون دولار ساعة | الدوري المصري
تقرير: رونالدو يغيب عن مباراة كرواتيا بسبب لدغة نحلة ساعة | أوروبا
تقارير: يوفنتوس اتفق مع سواريز على البنود الشخصية.. وبدء تعلم الإيطالية ساعة | أوروبا
مران الزمالك – غياب الونش وشيكابالا.. ومشاركة مصطفى فتحي ومحمد حسن ساعة | الدوري المصري
رغم إعلان التشيك تأجيل لقاء اسكتلندا بسبب كورونا.. يويفا: المباراة في موعدها ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن: تغريم كهربا مليون جنيه.. تعرف على ما حدث 2 لوائح كاف تجيب – ماذا لو حصلت 4 أندية مصرية على "حق المشاركة" في دوري الأبطال الموسم المقبل؟ 3 ونستون بوجارد.. المدافع "المجرم" الذي "سرق" من تشيلسي 15 مليون يورو 4 خبر في الجول – رمضان في الدفاع الجوي.. وإعلان انتقاله إلى بيراميدز خلال أيام
قد ينال إعجابك