مصدر من المقاصة لـ في الجول: الأهلي وبيراميدز يريدان محمد إبراهيم.. وحددنا سعره بـ 2 مليون دولار
السبت، 05 سبتمبر 2020 - 14:25
كتب : حامد وجدي
كشف مصدر داخل مصر للمقاصة عن وجود مفاوضات لانتقال محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق إلى الأهلي أو بيراميدز خلال الفترة المقبلة.
محمد إبراهيم
النادي : مصر للمقاصة
وقال مصدر من مصر للمقاصة في تصريحات لـFilGoal.com: "هناك محادثات تمت عن طريق وسطاء من النادي الأهلي ونادي بيراميدز من أجل ضم محمد إبراهيم".
وأضاف "النادي سيبيع اللاعب للنادي الأعلى سعرا، لكننا سنرى رغبة اللاعب في النهاية".
المصدر تابع "النادي حدد مبدئيا 2 مليون دولار لبيع اللاعب".
وأتم "العقد بين الزمالك ومصر للمقاصة لا يتضمن أي شروط جزائية أو نسبة إعادة بيع، خاصة وأنه تم بيع إسلام جابر للزمالك مقابل 20 مليون جنيه بعد تحديد سعر اللاعب بـ15 مليون جنيه بالإضافة إلى انتقال محمد إبراهيم لمصر للمقاصة بـ5 ملايين جنيه".
FilGoal.com كشف في وقت سابق رغبة الأهلي في ضم محمد إبراهيم، وحصول فكرة ضمه على تأييد لجنة الكرة. (طالع التفاصيل)
محمد إبراهيم انضم لنادي مصر للمقاصة بداية الموسم الجاري قادما من الزمالك.
صاحب الـ28 عاما شارك هذا الموسم في 18 مباراة بين الدوري وكأس مصر. سجل فيهم 4 أهداف وصنع ثلاثة آخرين.
محمد إبراهيم أحد ناشئي نادي الزمالك وصعد للفريق الأول عام 2011 لأول مرة، قبل أن يحترف في ماريتيمو البرتغالي سنة 2014، لكنه عاد بعد موسم واحد فقط للزمالك سنة 2015 واستمر مع الفريق إلى 2019 وقت الانضمام لمصر للمقاصة.
ويملك إبراهيم 7 مباريات دولية مع منتخب مصر، لم يسجل فيهم أي هدف.
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