تياجو: لم أقل إنني سأرحل عن بايرن

السبت، 05 سبتمبر 2020 - 13:12

كتب : FilGoal

تياجو ألكانتارا مع بايرن ميونيخ ضد ليون

أوضح تياجو ألكانتارا لاعب بايرن ميونيخ وإسبانيا أنه لم يصرح برغبته في الرحيل عن ناديه الألماني بعدما قالت تقارير إنه قاب قوسين أو أدنى من إنهاء مشواره مع بطل أوروبا.

تياجو ألكانتارا

النادي : بايرن ميونيخ

وقال الإسباني:"لم أقل لأحد إنني سأرحل".

وواصل في مؤتمر صحفي خاص بمباراة إسبانيا ضد أوكرانيا يوم الأحد في دوري أمم أوروبا "كل عام تضعونني في فريق مختلف. بالنسبة لي المستقبل هو مباراة الغد ولا يوجد غير ذلك".

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وقالت تقارير إن لاعب الوسط البالغ عمره 29 عاما قريب من الانتقال إلى ليفربول بطل إنجلترا.

وصرح كارل هاينز رومينيجيه رئيس بايرن أن ناديا سيقدم لبايرن عرضا للحصول على تياجو اللاعب الأسبق لبرشلونة.

ويلعب ألكانتارا في بايرن منذ 2013 وشارك مع الفريق في 235 مباراة وسجل 31 هدفا وأرسل 37 تمريرة حاسمة وتوج بـ17 لقبا آخرها دوري أبطال أوروبا 2019-2020.

ويمتد عقد تياجو مع بايرن إلى 2021.

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تياجو ألكانتارا بايرن ميونيخ
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