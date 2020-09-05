تقرير تونسي: النجم الساحلي يتعاقد مع ناشئ الأهلي

قال موقع "Foot 24" التونسي إن النجم الساحلي تعاقد مع محمود صابر ناشئ الأهلي.

التقرير أضاف أن اللاعب البالغ 18 عاما وصل إلى مدينة سوسة منذ أيام ووقع على عقد يمتد لـ 4 سنوات بعد إنهاء إجراءات الحجر الصحي.

ووفقا للتقرير فأن "اللاعب رفض تجديد عقده مع الأهلي بعد أن طُلب منه التوقيع على بياض دون أي معطيات تخص قيمة عقده او راتبه".

ويلعب صابر في مركز الجناح، ويمكنه اللعب كظهير أيضا.

وكان صابر قد صرّح سابقا لموقع "دايلي ريكورد": "يمكنني التوقيع لأي فريق مجانا، لأنني لم أوقع عقدا احترافيا مع الأهلي ولم اتخط مرحلة الهواة".

كما كشف تلقيه عروضا من جلاسكو رينجرز الاسكتلندي وفالنسيا الإسباني وبنفيكا البرتغالي

وسجل صابر هدف فوز مصر على العراق في البطولة العربية تحت 20 عاما في ربع النهائي للبطولة التي أقيمت في فبراير الماضي.

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