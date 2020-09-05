منافس الزمالك والإسماعيلي - تقرير مغربي: شفاء مدافع الرجاء من كورونا

كشفت صحيفة "المنتخب" المغربية تعافي عبد الإله مذكور من فيروس كورونا.

ومن المنتظر أن يعود المدافع البالغ 20 عاما للتدريبات الجماعية للفريق في أقرب وقت ممكن.

التقرير أضاف أن المسحة الطبية الجديدة التي أجراها النادي البيضاوي جاءت سلبية لجميع اللاعبين.

الرجاء يحتل صدارة ترتيب الدوري برصيد 45 من 23 مباراة، وبفارق 4 نقاط عن مولودية وجدة صاحب المركز الثاني برصيد 41 نقطة من 25 مباراة.

ويلتقي الزمالك مع الرجاء البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما يلعب مع الإسماعيلي في إياب نصف نهائي البطولة العربية.

وحسب الجدول الرسمي الذي نشره الاتحاد المغربي عبر موقعه الرسمي للمباريات المؤجلة للبطولة المغربية، فإن دربي الدار البيضاء بين فريقي الرجاء والوداد سيكون يوم 24 سبتمبر الجاري.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كان قد حدد يوم 25 سبتمبر موعدا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الرجاء البيضاوي والزمالك، فيما يلعب الأهلي مع الوداد يوم 26 في المغرب أيضا.

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