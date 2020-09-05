جوزيه: هدف دجلة صحيح واشتباه بركلة جزاء ضد ربيعة.. قرارات الحكم أسوأ ما في اللقاء

يرى مانويل جوزيه أسطورة القلعة الحمراء أن وادي دجلة تعرض للظلم في مواجهته أمام الأهلي.

الأهلي انتصر على وادي دجلة بثنائية مقابل لا شيء في الجولة الـ 24 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال مانويل جوزيه: "التحكيم لم يكن على أفضل وجه في المباراة".

وأوضح في تصريحاته عبر قناة الأهلي "هناك اشتباه بركلة جزاء ضد رامي ربيعة، وكذلك الهدف الملغي لدجلة بداعي التسلل أرى أنه هدف صحيح".

وأضاف "فريق وادي دجلة لعب بشكل جيد وبفلسفة تنافسية وبقوة على الرغم من مركزه".

وأكمل حديثه قائلا: "عملت من قبل في وادي دجلة كمستشار فني، وهناك حالة ود لجانبهم، ولكن بكل تأكيد النادي الأهلي هو "النادي بتاعي"".

وأردف "من وجهة نظري، كان هناك قرارين سيئين للحكم، من رؤيتي ولكنني لست واثقا لأنني في النهاية لم أر اللقطتين من كل الزوايا".

وتابع "مباراة عادلة ونتيجة عادلة. هدفا الأهلي أجمل ما في المباراة، وقرارات الحكم أسوأ ما في اللقاء".

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وانتصر الأهلي بهدفين مقابل لا شيء على حساب وادي دجلة في الجولة الـ 24 من الدوري المصري.

ثنائية الأهلي جاءت عن طريق مروان محسن وحمدي فتحي في الدقيقتين 42 و93.

وشهدت المباراة إهدار محمد مجدي "أفشة" لركلة جزاء لـ الأهلي، إلى جانب إلغاء جهاد جريشة لهدف لوادي دجلة من خالد رضا بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

ووصل الأهلي للنقطة 65 وحيدا في الصدارة، ليقترب خطوة جديدة من حسم اللقب بشكل رسمي، فيحتاج 4 انتصارات لحسم اللقب.

بينما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 26 في المركز الـ 13.

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