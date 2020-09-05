جوزيه: هدف دجلة صحيح واشتباه بركلة جزاء ضد ربيعة.. قرارات الحكم أسوأ ما في اللقاء

السبت، 05 سبتمبر 2020 - 01:02

كتب : FilGoal

جهاد جريشة - الأهلي - وادي دجلة

يرى مانويل جوزيه أسطورة القلعة الحمراء أن وادي دجلة تعرض للظلم في مواجهته أمام الأهلي.

الأهلي انتصر على وادي دجلة بثنائية مقابل لا شيء في الجولة الـ 24 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال مانويل جوزيه: "التحكيم لم يكن على أفضل وجه في المباراة".

أخبار متعلقة
رئيس لجنة الحكام: إلغاء هدف دجلة قرار صحيح.. تسلل واضح مثل الشمس 8 رسائل نارية من عبد الحفيظ عن "المسؤول الذي أعتاد على تلقي الضرب".. وأزمة كهربا 11 نقطة على الـ 42.. ثنائية مروان وحمدي تقود الأهلي لتخطي عقبة دجلة مرتضى يدعو لاجتماع طارئ لبحث عدم استكمال الزمالك لـ الدوري

وأوضح في تصريحاته عبر قناة الأهلي "هناك اشتباه بركلة جزاء ضد رامي ربيعة، وكذلك الهدف الملغي لدجلة بداعي التسلل أرى أنه هدف صحيح".

وأضاف "فريق وادي دجلة لعب بشكل جيد وبفلسفة تنافسية وبقوة على الرغم من مركزه".

وأكمل حديثه قائلا: "عملت من قبل في وادي دجلة كمستشار فني، وهناك حالة ود لجانبهم، ولكن بكل تأكيد النادي الأهلي هو "النادي بتاعي"".

وأردف "من وجهة نظري، كان هناك قرارين سيئين للحكم، من رؤيتي ولكنني لست واثقا لأنني في النهاية لم أر اللقطتين من كل الزوايا".

وتابع "مباراة عادلة ونتيجة عادلة. هدفا الأهلي أجمل ما في المباراة، وقرارات الحكم أسوأ ما في اللقاء".

وانتصر الأهلي بهدفين مقابل لا شيء على حساب وادي دجلة في الجولة الـ 24 من الدوري المصري.

ثنائية الأهلي جاءت عن طريق مروان محسن وحمدي فتحي في الدقيقتين 42 و93.

وشهدت المباراة إهدار محمد مجدي "أفشة" لركلة جزاء لـ الأهلي، إلى جانب إلغاء جهاد جريشة لهدف لوادي دجلة من خالد رضا بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

ووصل الأهلي للنقطة 65 وحيدا في الصدارة، ليقترب خطوة جديدة من حسم اللقب بشكل رسمي، فيحتاج 4 انتصارات لحسم اللقب.

بينما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 26 في المركز الـ 13.

اقرأ أيضا:

11 نقطة تفصل الأهلي عن اللقب

مرتضى يدعو لاجتماع طارئ

في الدوري الأهلي مانويل جوزيه مانويل جوزيه _ وادي دجلة
نرشح لكم
أخر الأخبار
الاتحاد المغربي يوضح سبب إعلان موعد دربي الدار البيضاء قبل نصف نهائب الأبطال بيوم واحد 42 دقيقة | إفريقيا
أحمد حسن: شعرت أنني "عامل مصيبة".. لماذا فُتح الموضوع بعد 10 سنوات؟ 48 دقيقة | مصر
جوزيه: هدف دجلة صحيح واشتباه بركلة جزاء ضد ربيعة.. قرارات الحكم أسوأ ما في اللقاء 59 دقيقة | مصر
رئيس لجنة الحكام: إلغاء هدف دجلة قرار صحيح.. تسلل واضح مثل الشمس ساعة | الدوري المصري
خطأ ساذج من مانشيني منع كيليني من الظهور أمام البوسنة ساعة | أوروبا
رسميا – محمد حمص والعجوز يتوليان تدريب الإسماعيلي بشكل مؤقت ساعة | الدوري المصري
8 رسائل نارية من عبد الحفيظ عن "المسؤول الذي أعتاد على تلقي الضرب".. وأزمة كهربا 2 ساعة | الدوري المصري
ظهير دجلة عن حال تلقيه عروض من القطبين: سأختار الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن: تغريم كهربا مليون جنيه.. تعرف على ما حدث 2 لوائح كاف تجيب – ماذا لو حصلت 4 أندية مصرية على "حق المشاركة" في دوري الأبطال الموسم المقبل؟ 3 ونستون بوجارد.. المدافع "المجرم" الذي "سرق" من تشيلسي 15 مليون يورو 4 خبر في الجول – رمضان في الدفاع الجوي.. وإعلان انتقاله إلى بيراميدز خلال أيام
قد ينال إعجابك