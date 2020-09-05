رسميا - التجربة الثانية تحت قيادة أنشيلوتي.. آلان إلى إيفرتون

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي ضم البرازيلي آلان من صفوف نابولي الإيطالي حتى صيف 2023.

ولم يعلن التوفيز عن قيمة الصفقة، لكن وفقا لبعض التقارير قيمة الصفقة تترواح بين 30 و35 مليون يورو.

متوسط الميدان الدفاعي البرازيلي عاد للعمل مرة أخرى مع كارلو أنشيلوتي مدربه السابق في نابولي والذي خاض تحت قيادته 61 مباراة.

وقال آلان عبر قناة النادي الإنجليزي: "إنه لمن دواعي سروري حقا التوقيع مع إيفرتون. أنا سعيد جدا لوجودي هنا".

وتابع "آمل، كما فعلت طوال مسيرتي المهنية، أن أساهم في أدائي مع زملائي في الفريق وأن أؤدي بعض المباريات الرائعة والفوز بأشياء مهمة".

وأضاف "إنه ناد له تاريخ غني في الدوري الإنجليزي، وله طموح حقيقي ومن ثم هناك المدرب أنشيلوتي، لقد فعل كل ما في وسعه لإحضاري إلى هن"..

وأتم "حجم النادي واسم المدرب مما يعني أنك لا تفكر مرتين قبل القدوم إلى إيفرتون".

آلان بدأ مسيرته الأوروبية بقميص أودينيزي ومن ثم انتقل لـ نابولي وقضى مع البارتينوبي 5 مواسم منذ 2014-15.

مع نابولي خاض 200 مباراة وكان من عناصر الفريق الأساسية تحت قيادة ماوريسيو ساري ومن بعده أنشيلوتي، وابتعد عن المشاركة الأساسية تحت قيادة جاتوزو,

الموسم الماضي خاض آلان 33 مباراة وسجل هدفين وصنع هدفا في جميع المسابقات.

ولعب بقميص منتخب البرازيل رغم رغبة منتخب إيطاليا في تمثيله، وحقق لقب كوبا أمريكا 2019 وارتدى قميص السامبا في 8 مباريات دولية.

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