رئيس لجنة الحكام: إلغاء هدف دجلة قرار صحيح.. تسلل واضح مثل الشمس

صدق وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام على قرار الحكم جهاد جريشة بإلغاء هدف وادي دجلة ضد الأهلي بعد العودة لمشاهدة الإعادة في الفيديو.

وكان الأهلي هزم وادي دجلة أمس الخميس في استاد القاهرة بهدفين دون رد في الجولة 24 من الدوري.

وسجل دجلة هدفا تم إلغائه بداعي التسلل على خالد رضا لاعب دجلة.

وقال وجيه أحمد عبر قناة "أون تايم سبورتس" معلقا على الواقعة: "هناك تسلل واضح جدا، فلاعب دجلة تداخل مع أيمن أشرف".

وتابع "اللاعب رقم 4 –يقصد خالد رضا- كان في موقف تسلل ومنع أيمن أشرف من الوصول للكرة، كل زوايا تصوير اللقطة أظهرت ذلك".

وشدد "مادة 11 من قانون التسلل تمنع تدخل لاعب متسللا لمنع لاعب ىخر من الوصول للكرة، في اللقطة المثيرة للجدل كان واضحا أن لاعب الأهلي لم يستطع الركض للحاق بالكرة".

وأتم رئيس لجنة الحكام حديثه "الكرة واضحة وضوح الشمس".

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