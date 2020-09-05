خطأ ساذج من مانشيني منع كيليني من الظهور أمام البوسنة

اعترف روبيرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا، بارتكاب خطأ غير اعتيادي تسبب في عدم مشاركة جورجيو كيليني أمام البوسنة والهرسك.

إيطاليا تعادلت على ملعب أرتيميو فرانكي بهدفٍ لكل طرف أمام البوسنة والهرسك، مباراة شهدت مشاركة ليوناردو بونوتشي، وفرانشيسكو أتشيربي في عمق الدفاع.

وزعمت شبكة RAI الإيطالية أن كيليني هو من كان مفترضا أن يبدأ اللقاء إلى جوار بونوتشي وليس أتشيربي، لكن خطأ في ورقة التشكيل تسبب في إبعاد مدافع يوفنتوس.

إداريو إيطاليا قدّموا ورقة تشكيل لمسؤولي الاتحاد الأوروبي تحمل اسم أتشيربي وليس كيليني.

وحتى يتم تعديل الاسم وإدخال كيليني، كان على أتشيربي أن يكون مصابا، فهذه هي الحالة الوحيدة التي يُسمح فيها بإجراء تعديل، مع إرسال اللاعب المستبعد إلى المدرجات وليس دكة البدلاء.

مانشيني سُئل عن الواقعة بعد المباراة وأجاب في تصريح طريف: "هذا كان خطأي".

وأضاف مدرب إيطاليا: "عرضوا عليّ التشكيل، ولم أكن مرتديا نظارتي، وأخبرتهم أنه التشكيل السليم".

وتقاسمت إيطاليا نقاط أول مباراة في دوري الأمم الأوروبية مع البوسنة والهرسك، بينما تصدرت هولندا المجموعة الأولى بفوزها على بولندا بهدفٍ دون رد.

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