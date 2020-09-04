مؤتمر فايلر - إجابة ثابتة على سؤالين مختلفين بخصوص تأجيل إفريقيا وجدول الدوري

لم يُغير السويسري ريني فايلر المدير الفني لفريق الأهلي من إجابته أثناء حديثه عن احتمالية تأجيل دوري أبطال إفريقيا وكذلك موعد إعلان بقية جدول الدوري.

الأهلي انتصر على وادي دجلة بثنائية مقابل لا شيء في الجولة الـ 24 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال فايلر: "موقف جدول الدوري واحتمالية تأجيل إفريقيا؟ إجابتي لن تتغير لأنني لا أحب الحديث عن تلك الأمور".

وأضاف خلال مؤتمر الصحفي "لا أحب الحديث عن أي أمور لا أقدر على تغييرها ولا أمتلك أي معلومات عنها. أنا فقط أعمل بالمعطيات التي امتلكها".

وتابع "أعمل وأُعد لكل مباراة على حدى ولا أشغل بالي بأي أمور أخرى. عندما يتحدد موعد نصف نهائي إفريقيا سنكون جاهزين سواء في سبتمبر أو في أكتوبر".

وتطرق فايلر للحديث عن انتصار فريقه أمام وادي دجلة، قائلا: "الشوط الأول كان جيدا بين الفريقين. الأهلي ودجلة لعبا كرة قدم جيدة".

وأكمل حديثه قائلا: "الغيابات جعلتنا ندفع بلاعبين في مراكز غير مراكزهم الأساسية، وفي كرة القدم الحديثة كل لاعب يجب أن يُجيد اللعب في أكثر من مركز وأعمل مع اللاعبين من أجل ذلك".

























































































































































































وانتصر الأهلي بهدفين مقابل لا شيء على حساب وادي دجلة في الجولة الـ 24 من الدوري المصري.

ثنائية الأهلي جاءت عن طريق مروان محسن وحمدي فتحي في الدقيقتين 42 و93.

وشهدت المباراة إهدار محمد مجدي "أفشة" لركلة جزاء لـ الأهلي، إلى جانب إلغاء جهاد جريشة لهدف لوادي دجلة من خالد رضا بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

ووصل الأهلي للنقطة 65 وحيدا في الصدارة، ليقترب خطوة جديدة من حسم اللقب بشكل رسمي، فيحتاج 4 انتصارات لحسم اللقب.

بينما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 26 في المركز الـ 13.

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