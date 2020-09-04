البوسنة توقف سلسلة انتصارات إيطاليا.. وهولندا تبدأ حقبة ما بعد كومان بالفوز على بولندا

تعادل منتخب إيطاليا أمام ضيفه البوسنة والهرسك بهدفٍ لكل طرف على ملعب أرتيميو فرانكي في مدينة فلورنسا، بالجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

المخضرم إدين دجيكو تقدّم لبلاده البوسنة والهرسك في الدقيقة 57 بعد ارتباك دفاعي إيطالي.

قبل أن يدرك ستيفانو سينسي التعادل لـ إيطاليا في الدقيقة 67 بتسديدة اصطدمت بالدفاع وعرفت طريقها نحو مرمى الضيوف.

ليتقاسم الطرفان أولى نقاط المشوار الأوروبي.

سلسلة انتصارات إيطاليا تحت قيادة المدرب روبيرتو مانشيني توقفت عند 11 فوزا متتاليا.

وفي مباراة أخرى، فازت هولندا على ضيفتها بولندا بهدفٍ دون رد، في ملعب يوان كرويف أرينا.

ستيفن بيرجفين نجم توتنام هوتسبير سجّل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61 بعد تمريرة هانز هاتيبور ظهير أتالانتا.

لتتصدر هولندا المجموعة الأولى بثلاث نقاط، وتظل بولندا دون نقاط في مؤخرة المجموعة.

المباراة هي الأولى لـ هولندا بعد رحيل مدربها رونالد كومان لتدريب برشلونة.

ويشرف دوايت لودفيجز على تدريب هولندا بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب دائم.

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