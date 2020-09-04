مدرب دجلة: الهدف الملغي كان سيغيّر المباراة.. وكنا نستحق نقاط المواجهة

أشاد نيكوديموس "نيكي" بابافاسيليو المدير الفني لـ وادي دجلة، بأداء فريقه في مواجهة الأهلي رغم الهزيمة.

الأهلي فاز على وادي دجلة بهدفين دون رد في استاد القاهرة بالجولة 24 من الدوري المصري.

وصرّح بابافاسيليو بعد اللقاء: "حضرنا إلى هنا بثقة كبيرة وشجاعة، ونجحنا في السيطرة على معظم أوقات المباراة دون خوف".

وأضاف المدرب اليوناني: "فخور بلاعبي فريقي بسبب عقليتهم أمام الأهلي".

وواصل: "حافظنا على طريقة لعبنا رغم التأخر في النتيجة".

وعلّق على هدف فريقه الملغي بتقنية الفيديو: "سجلنا هدفا شاهدته في غرفة خلع الملابس، هذا الهدف كان سيغيّر المباراة تماما".

وواصل: "أعتقد أن وادي دجلة استحق الخروج بنقاط المباراة، كنا منظمين للغاية وخلقنا فرصا، راضٍ عن أداء اللاعبين".

وأضاف: "أداء وادي دجلة لم يتراجع في الشوط الثاني".

وأتم: "أشكر اللاعبين على ما قدموه خلال اللقاء".

ثنائية الأهلي جاءت عن طريق مروان محسن وحمدي فتحي في الدقيقتين 42 و93.

وشهدت المباراة إهدار محمد مجدي "أفشة" لركلة جزاء لـ الأهلي، إلى جانب إلغاء جهاد جريشة لهدف لوادي دجلة من خالد رضا بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

ووصل الأهلي للنقطة 65 وحيدا في الصدارة، ليقترب خطوة جديدة من حسم اللقب بشكل رسمي، فيحتاج 4 انتصارات لحسم اللقب.

بينما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 26 في المركز الـ 13.

























































































































































































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