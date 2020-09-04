خورخي ميسي: الشرط الجزائي ليس ساريا.. ولا ليجا ترد: قدموا تفسيرا غير منطقي

أصدر خورخي ميسي والد ووكيل ليونيل نجم برشلونة الإسباني بيانا يرد فيه على رابطة الدوري الإسباني.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وكانت رابطة الدوري قد أصدرت بيانا تساند فيه برشلونة وشددت على ضرورة دفع ميسي لمبلغ 700 مليون يورو –قيمة الشرط الجزائي- لو أراد فسخ عقده من طرف واحد. (طالع التفاصيل)

بيان خورخي أصر من خلاله "الشرط الجزائي في عقد ميسي بقيمة 700 مليون يورو ليس ساريا" بنهاية الموسم إذا قرر ليونيل ميسي الرحيل عن برشلونة.

وجاء بيان والد ميسي كالآتي:

خورخي أوراسيو ميسي، ممثل اللاعب ليونيل ميسي، ردا على مذكرة المعلومات التي نشرتها في 30 أغسطس 2020 من قبل "لا ليجا"، ينص على أن:

1) لا نعرف العقد الذي قاموا بتحليله وما هي الأسس التي استنتجوا على أساسها أن ما سبق ذكره سيكون له "شرط إنهاء" قابل للتطبيق في حال قرر اللاعب فسخ العقد من طرف واحد لتحرير نفسه، اعتبارا من نهاية موسم 2019/2020.

2) هذا بسبب خطأ واضح من الدوري الاسباني. كما تشير الفقرة 8.2.3.6 من العقد الموقع من قبل اللاعب مع النادي حرفيا: "لن يتم تطبيق هذا التعويض إذا كان إنهاء العقد بقرار أحادي من اللاعب ساري المفعول اعتبارا من نهاية موسم 2019/2020".

في المقابل ردت "لا ليجا" على بيان خورخي ميسي مباشرة بعد عدة دقائق.

وأوضح البيان أن الشرط الجزائي ساري المفعول.

وشدد "لقد قدموا تفسيرا غير منطقي وبعيدا عن حرفيّة العقد".

ماذا حدث

بدأت الأزمة الأكبر في العصر الحديث لتاريخ برشلونة يوم الثلاثاء 25 أغسطس، عندما بعث ميسي بـ فاكس إلى إدارة برشلونة، أخطرهم فيه بقرار رحيله وفسخ عقده من طرف واحد، بحسب كل المصادر الإسبانية والأرجنتينية.

من جانبه، يصر برشلونة أن أحقية ميسي في فسخ التعاقد من طرف واحد انتهت مهلته في العاشر من شهر يونيو الماضي.

أما المسؤولين عن إدارة أعمال ميسي فيؤكدون أن قرار فسخ التعاقد من طرف واحد يحق لليو في ظل مد الوسم بسبب جائحة كورونا.

ذلك قبل أن تشير إذاعة "كادينا سير" الإسبانية إلى أن برشلونة رد على ميسي بفاكس جديد رفض رحيله وأبلغه برغبته في البقاء في صفوف النادي حتى الاعتزال.

وكان ميسي اجتمع مع مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان، وأوضحت قناة "كواترو" الإسبانية أن الأجواء لم تكن جيدة خلال الاجتماع.

وأكد التقرير أن ميسي لم يتوقع ما سمعه من مدربه جديد وتم تحذير النجم الأرجنتيني من أن كل الامتيازات التي حصل عليها في الأعوام الأخيرة قد انتهت.

وهو ما أغضب ميسي وانتهى الاجتماع بعجزه عن الرد على مدربه الجديد.

ويتبقى لميسي موسم آخر في تعاقده مع برشلونة.