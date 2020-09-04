لوف: راض بما رأيته أمام إسبانيا

يشعر يواخيم لوف مدرب ألمانيا بالرضا عن أداء فريقه يوم الخميس أمام إسبانيا في مباراة كاد يقتنصها لولا هدف متأخر لخوسيه لويس جايا منح لاروخا نقطة التعادل.

وقال المدرب المتوج بمونديال 2014 بعد المباراة:"راض بما شاهدته. أولادنا قاموا بما عليهم حتى النهاية. كانت مباراة عصيبة وتحتاج قتالا قويا، الفريقان ظهرا بشكل رائع".

وواصل "بالنسبة لي، كان مهما ألا أدع إسبانيا تسيطر وفي رأيي سنحت لنا الفرص الأفضل. في الشوط الثاني كان صعبا مواصلة الضغط العالي".

في الجولة الأولى من الموسم الجديد لدوري أمم أوروبا تقدم تيمو فيرنر لأصحاب الأرض لكن الإسبان تعادلوا في الدقيقة 95.

الأمر الذي ضايق فيرنر لاعب تشيلسي الذي قال بعد المواجهة:"ما حدث مزعج لأننا قدمنا الكثير في المباراة، عملنا بكد. بعد الهدف تراجعنا أكثر من اللازم".

وتصدرت أوكرانيا المجموعة الرابعة في المستوى الأول من دوري أمم أوروبا بعد الفوز يوم الخميس على ضيفتها سويسرا بنتيجة 2-1.

ويوم الأحد تحل أوكرانيا ضيفة على إسبانيا في الجولة الثانية من مباريات المجموعة بينما تلعب سويسرا ضد ألمانيا.

ويتأهل بطل المجموعة للمرحلة النهائية من دوري أمم أوروبا والتي يتنافس فيها 4 منتخبات على اللقب.

وتحمل البرتغال لقب أول نسخة من البطولة والتي انطلقت في 2018.

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