أحمد مرتضى: كهربا؟ أزمتي في الحصول على الغرامة ولذلك لا أتمنى رحيله عن الأهلي

ينظر أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك لأزمة محمود عبد المنعم "كهربا" الأخيرة مع الأهلي، بشكل مختلف تماما فما يُهم عضو إدارة الزمالك هو "الغرامة".

وقال أحمد مرتضى منصور: " أزمة كهربا؟ أزمتي الوحيدة هي من سيدفع الغرامة لصالح الزمالك".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة النهار "مصلحة نادي الزمالك في الغرامة التي وقعت على اللاعب، وكل ما يحدث الآن بسبب الغرامة".

وتابع "ما فعله كهربا في الأهلي أمر متوقع من لاعب قام بالهروب من ناديه. عندما يهرب اللاعب من ناديه، فتوقع منه أي شيء آخر".

وأردف "ما يُشغل تفكيري هو من سيدفع الغرامة، وعلى المستوى الشخصي أتمنى عدم رحيل كهربا عن الأهلي".

وأوضح "أتمنى عدم رحيل كهربا عن الأهلي حتى يدفع النادي الغرامة التي وقّعت على اللاعب. إذا رحل عن الأهلي، فالنادي لن يدفع الغرامة على عكس ما سيحدث إذا استمر".

هل من الممكن أن يعود كهربا لـ الزمالك من جديد إذا قرر الأهلي الاستغناء عنه؟ سؤال أجاب عنه أحمد مرتضى قائلا: "صعب صعب صعب".

وشرح "إذا كان رحيل كهربا عن الزمالك عن طريق البيع المباشر أو غيره، كان من الممكن حدوث ذلك، ولكن كهربا هرب من الزمالك".

ماذا حدث؟

قبل مران الأهلي يوم الأربعاء الماضي ، حدثت مشادة لفظية بين كهربا ومحمد الشناوي، اتخذ على إثرها عبد الحفيظ قراره بتغريم الجناح الذي سيعود للمشاركة المحلية بعد إيقاف 10 مباريات بسبب أحداث السوبر المحلي في الإمارات، بعد مباراتين.

حسبما علم FilGoal.com فإن بعد تدخل بعض من اللاعبين لفض الاشتباك اللفظي بين الشناوي وكهربا شعر ريني فايلر مدرب الفريق بالغضب وطلب من الأخير التدرب رفقة مدرب الأحمال منفردا.

وغضب كهربا من القرار ورحل عن النادي، قبل أن يعود بعدها للمران ويعتذر للجميع قبل قرار توقيع العقوبة عليه من قبل مدير الكرة.

ونشر الموقع الرسمي لـ الأهلي رسالة بالفيديو يوم الخميس من كهربا يعتذر من خلالها للجميع. (طالع التفاصيل)

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