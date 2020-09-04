جريزمان: نتمنى بقاء ميسي في برشلونة

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 - 10:43

كتب : FilGoal

ميسي - جريزمان - برشلونة

لا يرغب المهاجم الفرنسي أنتوان جريزمان لاعب برشلونة أن يرى زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي يرحل عن الفريق الإسباني.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

وقال جريزمان في حواره مع قناة M6:"نحاول معرفة كل جديد بشأن الأمر، لكن هذا بينه وبين النادي".

وواصل "نتمنى فقط استمراره. أحاول الحفاظ على تركيزي مع المنتخب الوطني والاستعداد جيدا للمباراتين المقبلتين".

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وأتم اللاعب الأسبق لأتليتكو مدريد "سمعنا بعض الأمور لكننا لا نعرف شيئا آخر عن المسألة".

وفي ظل استعداد جريزمان لمواجهة البرتغال وكرواتيا في دوري أمم أوروبا، لا تزال المفاوضات جارية بين ميسي وبرشلونة بسبب رغبة اللاعب في الرحيل عن النادي.

لكن عقبة الشرط الجزائي، البالغ 700 مليون يورو، تقف حائلة بين ميسي ورغبته.

ويمتد عقد ميسي مع برشلونة إلى 2021 وقالت صحيفة ماركا الإسبانية يوم الخميس إن اللاعب قرر البقاء مع الفريق.

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جريزمان ميسي برشلونة
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