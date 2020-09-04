مٌقدمة لتأجيل نصف نهائي دوري الأبطال؟ تحديد دربي الوداد والرجاء يوم 24 سبتمبر

كشف الاتحاد المغربي لكرة القدم عن مواعيد مباريات الجولات المقبلة من الدوري المغربي.

وحسب الجدول الرسمي الذي نشره الاتحاد المغربي عبر موقعه الرسمي، فإن دربي الدار البيضاء بين فريقي الرجاء والوداد سيكون يوم 24 سبتمبر الجاري.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كان قد حدد يوم 25 سبتمبر موعدا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الرجاء البيضاوي والزمالك، فيما يلعب الأهلي مع الوداد يوم 26 في المغرب أيضا.

الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. بلاغ العصبة الوطنية لكرة القدم الإحترافية. برنامج المؤجلات: https://t.co/NsNY57sTXv pic.twitter.com/EOVJyBDwfM — FRMF (@FRMFOFFICIEL) September 3, 2020

تحديد موعد دربي العاصمة المغربية يفتح الباب أمام تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا كما أشارت بعض التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة.

الرجاء يحتل صدارة ترتيب الدوري برصيد 45 من 23 مباراة، وبفارق 4 نقاط عن مولودية وجدة صاحب المركز الثاني برصيد 41 نقطة من 25 مباراة.

ويأتي الوداد البيضاوي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 21 مباراة فقط.

ويلتقي الزمالك مع الرجاء البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما يلعب الأهلي مع نادي الوداد.