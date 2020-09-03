جهاد جريشة حكما لمباراة الأهلي ودجلة.. ظهوره الأول مع الفريقين هذا الموسم

الخميس، 03 سبتمبر 2020 - 21:21

كتب : عاطف شادي

جهاد جريشة

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعيين جهاد جريشة لإدارة مباراة الأهلي ووادي دجلة غدا الجمعة، في الجولة 24 من الدوري المصري.

ويعاون جريشة كل من محمود أبو الرجال، وسامي هلهل كحكمين مساعدين، ومحمد حسن كحكم رابع، ووائل فرحان كحكم فيديو، ومصطفى عثمان حكمي فيديو مساعد.

وتعد هذه المباراة هي الأولى لـ جهاد جريشة مع الأهلي هذا الموسم، إذ أشرف على تحكيم إحدى مبارياته للمرة الأخيرة أمام بيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر الموسم الماضي، مواجهة شهدت خسارة القلعة الحمراء.

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الأمر نفسه ينطبق على وادي دجلة، الذي لم يدر له جهاد جريشة أي مباراة هذا الموسم.

وأدار جريشة 22 مباراة سابقة للأهلي في كل البطولات، شهدت فوزه 14 مرة، في مقابل 6 هزائم، وتعادلين.

بينما حكّم جريشة 14 مباراة لـ وادي دجلة، فاز منها الفريق القاهري بـ3، وخسر مثلها، وتعادل 8 مرات.

مصر للمقاصة والإسماعيلي

وفي المباراة الأخرى غدا الجمعة، يشرف أحمد العدوي على تحكيم مباراة مصر للمقاصة والإسماعيلي.

ويعاونه أسامة عبد اللطيف، وأحمد شاهين كحكمين مساعدين، وأبو بكر عبد الحي كحكم رابع، والسيد شعبان حكم فيديو، وحمادة القلاوي حكم فيديو مساعد.

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