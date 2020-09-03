إصابة دييجو كوستا وسانتياجو أرياس بفيروس كورونا

أعلن نادي أتليتكو مدريد عن إصابة الثنائي دييجو كوستا، وسانتياجو أرياس بفيروس كورونا.

وذكر أتليتكو أن كل أفراد الفريق خضعوا لفحص الكشف عن كورونا، باستثناء اللاعبين الدوليين المتواجدين مع منتخبات بلادهم، والثنائي كوستا وأرياس.

وأفاد أتليتكو أن كوستا وأرياس خضعا للكشف عن كورونا بشكل خاص خلال إجازتيهما الصيفية، واكتشفا أن عينتيهما إيجابية.

El primer equipo se sometió a la pruebas previas al inicio de la pretemporada, excepto los internacionales y Diego Costa y Arias, que dieron positivo en un test PCR realizado en sus vacaciones y se encuentran guardando cuarentena ➡ https://t.co/oL7YTrTISY — Atlético de Madrid (@Atleti) September 3, 2020

ولا يعاني اللاعبان من أي أعراض للفيروس، وسيخضعان لحجر صحي في منزليهما تنفيذا للبروتوكول الطبي.

بالتالي يغيب كوستا وأرياس عن أولى أيام فترة إعداد أتليتكو مدريد غدا الجمعة.

وكان الثنائي آنخل مارتين كورّيا، وسيمي فرساليكو قد أصيبا بفيروس كورونا في وقتٍ سابق، مما غيّبهما عن مباراة لايبزج في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي ودّع فيها الفريق المسابقة الموسم الماضي.

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