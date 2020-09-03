إصابة دييجو كوستا وسانتياجو أرياس بفيروس كورونا

الخميس، 03 سبتمبر 2020 - 20:41

كتب : FilGoal

دييجو كوستا

أعلن نادي أتليتكو مدريد عن إصابة الثنائي دييجو كوستا، وسانتياجو أرياس بفيروس كورونا.

سانتياجو أرياس

النادي : أتليتكو مدريد

دييجو كوستا

النادي : أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد

وذكر أتليتكو أن كل أفراد الفريق خضعوا لفحص الكشف عن كورونا، باستثناء اللاعبين الدوليين المتواجدين مع منتخبات بلادهم، والثنائي كوستا وأرياس.

وأفاد أتليتكو أن كوستا وأرياس خضعا للكشف عن كورونا بشكل خاص خلال إجازتيهما الصيفية، واكتشفا أن عينتيهما إيجابية.

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ولا يعاني اللاعبان من أي أعراض للفيروس، وسيخضعان لحجر صحي في منزليهما تنفيذا للبروتوكول الطبي.

بالتالي يغيب كوستا وأرياس عن أولى أيام فترة إعداد أتليتكو مدريد غدا الجمعة.

وكان الثنائي آنخل مارتين كورّيا، وسيمي فرساليكو قد أصيبا بفيروس كورونا في وقتٍ سابق، مما غيّبهما عن مباراة لايبزج في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي ودّع فيها الفريق المسابقة الموسم الماضي.

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دييجو كوستا سانتياجو أرياس أتليتكو مدريد
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