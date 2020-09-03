طنطا يعود لإقامة مبارياته على ملعبه

من المنتظَر أن يعود نادي طنطا للعب في ملعب طنطا بداية من مباراة مصر للمقاصة.

وصرّح علاء عكاشة مدير الكرة في طنطا لـ FilGoal.com: "سنعود لإقامة مبارياتنا على ملعب طنطا بدءا من مواجهة مصر للمقاصة".

"سنستكمل الدوري على ملعب طنطا من أجل السعي نحو ضمان البقا في الدوري الممتاز".

وكان طنطا قد لعب مبارياته على استاد الإسكندرية واستاد برج العرب منذ استئناف الدوري مرة أخرى.

ويحتل طنطا المركز 18 –الأخير- في الدوري المصري برصيد 17 نقطة، وعيّن أحمد سامي لتدريبه مؤخرا خلفا لـ محمد صلاح.

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