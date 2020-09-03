طنطا يعود لإقامة مبارياته على ملعبه

الخميس، 03 سبتمبر 2020 - 20:27

كتب : رضا السنباطي

المقاولون العرب - طنطا

من المنتظَر أن يعود نادي طنطا للعب في ملعب طنطا بداية من مباراة مصر للمقاصة.

وصرّح علاء عكاشة مدير الكرة في طنطا لـ FilGoal.com: "سنعود لإقامة مبارياتنا على ملعب طنطا بدءا من مواجهة مصر للمقاصة".

"سنستكمل الدوري على ملعب طنطا من أجل السعي نحو ضمان البقا في الدوري الممتاز".

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وكان طنطا قد لعب مبارياته على استاد الإسكندرية واستاد برج العرب منذ استئناف الدوري مرة أخرى.

ويحتل طنطا المركز 18 –الأخير- في الدوري المصري برصيد 17 نقطة، وعيّن أحمد سامي لتدريبه مؤخرا خلفا لـ محمد صلاح.

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