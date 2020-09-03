"من أجل مؤمن زكريا".. حرس الحدود يخطف تعادلا قاتلا من نادي مصر

الخميس، 03 سبتمبر 2020 - 20:08

كتب : FilGoal

أحمد شرويدة - مؤمن زكريا

تعادل حرس الحدود أمام مضيفه نادي مصر بهدفٍ لكل طرف في ملعب الكلية الحربية، بالجولة 24 من الدوري المصري.

مصطفى سلطان تقدّم لـ نادي مصر في الدقيقة 35 من الشوط الأول، قبل أن يدرك أحمد شرويدة التعادل القاتل لحرس الحدود في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

شرويدة وبعد تسجيله هدفه الثمين، رفع قميصا عليه صورة مؤمن زكريا لاعبب الأهلي، دعما له في ضائقته الصحية.

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التعادل رفع رصيد نادي مصر إلى 18 نقطة في المركز 17 –قبل الأخير-، فيما رفع حرس الحدود رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر.

المباراة هي الثانية في تاريخ الفريقين، وانتهت مواجهتهما السابقة في الدور الأول بالتعادل 0-0.

حرس الحدود حاول التقدُم في النتيجة بالشوط الأول بتسديدة حامد خالد بعيدة المدى في الدقيقة 33، لكن عصام ثروت حارس مرمى مصر تصدى بامتياز.

ليأتي الرد القوي للغاية من نادي مصر في الدقيقة 35 بهدفٍ أول عن طريق مصطفى سلطان، بعد تحرك رائع من محمد جمال وتمريرة تمتلأ بالإيثار.

الفريق السكندري بدوره واصل الهجوم، فأطلق عبد الله جمعة تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 41، أُبعدَت من على خط المرمى.

في الشوط الثاني تواصلت هجمات حرس الحدود، فارتدت رأسية حامد خالد من عرضية نادي مصر في الدقيقة 68.

قبل أن يأتي التعادل أخيرا بواسطة البديل شرويدة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد ركلة ركنية، تابعها بضربة رأسية عجز عصام ثروت عن إبعادها.. هدفٌ أهداه شرويدة إلى مؤمن زكريا.

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