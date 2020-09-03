التشكيل – ساني وكروس يقودان ألمانيا.. وإسبانيا تهاجم بـ توريس ونافاس

أعلن يواكيم لوف مدرب ألمانيا، ولويس إنريكي المدير الفني لـ إسبانيا، عن تشكيلي منتخبيهما للمواجهة في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

ويعتمد لوف على طريقة 3-5-2 في حضور لوروا ساني اللاعب الجديد لـ بايرن ميونيخ، كما يبدأ تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي في الهجوم، وتوني كروس نجم ريال مدريد في الوسط.

أما إسبانيا، فتعتمد على طريقتها التقليدية 4-3-3 مع حضور خيسوس نافاس وفيران توريس كجناحين إلى جوار المهاجم الصريح رودريجو مورينو المنضم مؤخرا إلى ليدز يونايتد.

تشكيل ألمانيا:

حراسة المرمى: كيفن تراب

الدفاع: ثيلو كيرير – نيكلاس زوله – أنطونيو روديجر

الوسط: روبن جوسينس – إلكاي جوندوجان – إيمري تشان – توني كروس – لوروا ساني

الهجوم: يوليان دراكسلر – تيمو فيرنر

تشكيل إسبانيا:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

الدفاع: داني كارباخال – باو توريس – سيرخيو راموس – خوسيه لويس جايا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – تياجو ألكانتارا – فابيان رويز

الهجوم: خيسوس نافاس – رودريجو مورينو – فيران توريس

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