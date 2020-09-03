التشكيل – ساني وكروس يقودان ألمانيا.. وإسبانيا تهاجم بـ توريس ونافاس
الخميس، 03 سبتمبر 2020 - 19:51
كتب : FilGoal
أعلن يواكيم لوف مدرب ألمانيا، ولويس إنريكي المدير الفني لـ إسبانيا، عن تشكيلي منتخبيهما للمواجهة في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.
ويعتمد لوف على طريقة 3-5-2 في حضور لوروا ساني اللاعب الجديد لـ بايرن ميونيخ، كما يبدأ تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي في الهجوم، وتوني كروس نجم ريال مدريد في الوسط.
أما إسبانيا، فتعتمد على طريقتها التقليدية 4-3-3 مع حضور خيسوس نافاس وفيران توريس كجناحين إلى جوار المهاجم الصريح رودريجو مورينو المنضم مؤخرا إلى ليدز يونايتد.
تشكيل ألمانيا:
حراسة المرمى: كيفن تراب
الدفاع: ثيلو كيرير – نيكلاس زوله – أنطونيو روديجر
الوسط: روبن جوسينس – إلكاي جوندوجان – إيمري تشان – توني كروس – لوروا ساني
الهجوم: يوليان دراكسلر – تيمو فيرنر
تشكيل إسبانيا:
حراسة المرمى: دافيد دي خيا
الدفاع: داني كارباخال – باو توريس – سيرخيو راموس – خوسيه لويس جايا
الوسط: سيرخيو بوسكيتس – تياجو ألكانتارا – فابيان رويز
الهجوم: خيسوس نافاس – رودريجو مورينو – فيران توريس
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