التشكيل – ساني وكروس يقودان ألمانيا.. وإسبانيا تهاجم بـ توريس ونافاس

الخميس، 03 سبتمبر 2020 - 19:51

كتب : FilGoal

توني كروس - ألمانيا

أعلن يواكيم لوف مدرب ألمانيا، ولويس إنريكي المدير الفني لـ إسبانيا، عن تشكيلي منتخبيهما للمواجهة في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

ويعتمد لوف على طريقة 3-5-2 في حضور لوروا ساني اللاعب الجديد لـ بايرن ميونيخ، كما يبدأ تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي في الهجوم، وتوني كروس نجم ريال مدريد في الوسط.

أما إسبانيا، فتعتمد على طريقتها التقليدية 4-3-3 مع حضور خيسوس نافاس وفيران توريس كجناحين إلى جوار المهاجم الصريح رودريجو مورينو المنضم مؤخرا إلى ليدز يونايتد.

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تشكيل ألمانيا:

حراسة المرمى: كيفن تراب

الدفاع: ثيلو كيرير – نيكلاس زوله – أنطونيو روديجر

الوسط: روبن جوسينس – إلكاي جوندوجان – إيمري تشان – توني كروس – لوروا ساني

الهجوم: يوليان دراكسلر – تيمو فيرنر

تشكيل إسبانيا:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

الدفاع: داني كارباخال – باو توريس – سيرخيو راموس – خوسيه لويس جايا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – تياجو ألكانتارا – فابيان رويز

الهجوم: خيسوس نافاس – رودريجو مورينو – فيران توريس

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