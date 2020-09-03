تشكيل الزمالك – زيزو ارتكاز.. وأوناجم أساسي وعودة شيكابالا أمام بيراميدز

الخميس، 03 سبتمبر 2020 - 19:36

كتب : أحمد شوقي صلاح

زيزو - الزمالك - الأهلي

يقود أحمد عيد الجهة اليمنى في تشكيل الزمالك أمام بيراميدز، فيما يبدأ أحمد سيد "زيزو" كلاعب ارتكاز بجانب فرجاني ساسي في غياب طارق حامد للإيقاف.

وأعلن باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز بعد قليل.

تشكيل الزمالك شهد تواجد أحمد سيد "زيزو" كلاعب ارتكاز بجانب فرجاني ساسي، فيما يبدأ أوناجم كأساسي لأول مرة منذ استئناف النشاط.

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وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: عبد الله جمعة – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – أحمد عيد.

الوسط: أحمد مصطفى "زيزو" – فرجاني ساسي.

أمامهما: أشرف بنشرقي – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمد أوناجم.

الهجوم: مصطفى محمد.

من جهة أخرى، عاد شيكابالا للتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك مجددا بعد انتهاء فترة إيقافه من قبل اتحاد الكرة على خلفية أحداث مباراة كأس السوبر المصري أمام الأهلي في فبراير الماضي.

وجاءت دكة بدلاء الزمالك كالتالي:

حارس: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: حسام عبد المجيد – محمد عبد الغني

الوسط: إسلام جابر – أسامة فيصل – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

الهجوم: عمر السعيد – حسام أشرف – كابونجو كاسونجو.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

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