تشكيل بيراميدز – تراوري مهاجم وحيد.. وفاروق وإبراهيم حسن يقودان الوسط ضد الزمالك

الخميس، 03 سبتمبر 2020 - 19:35

كتب : FilGoal

تراوري - أحمد شوشة - المصري - بيراميدز

أعلن أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز تشكيل فريقه المستدعى للقاء الزمالك اليوم الخميس في الجولة 24 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على ملعب الدفاع الجوي.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

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حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي

خط الوسط: إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عمر جابر - محمود حمادة - محمد فاروق

خط الهجوم: إيريك تراوري

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة كل من عبد الرحمن أيمن وطارق طه وعبد الله بكري ونبيل عماد "دونجا" وإسلام عيسى وجون أنطوي ورجب بكار ومحمد فتحي وعمر العيوني.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بـ45 نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه الزمالك، علما بأن الفريق الأبيض سيُخصم منه ثلاث نقاط في نهاية الموسم بسبب انسحابه من مواجهة الأهلي في الدور الأول.

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