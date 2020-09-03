والده: عبد الحق تتسع عيناه عند سماع صوت فان دي بيك.. والأخير استأذن قبل اللعب برقمه

العلاقة بينهما أكبر مما يمكنك تخيله. هنا نتحدث عن علاقة الصداقة الرائعة بين فان دي بيك وعبد الحق نوري. علاقة جعلت الأول يستأذن من أجل ارتداء رقم الأخير (34) مع فريقه الجديد مانشستر يونايتد.

فان دي بيك انضم إلى مانشستر يونايتد قبل أن يعلن النادي اختياره رقم 34 وهو رقم صديقه في أياكس عبد الحق نوري الذي يعاني من أزمة صحية منذ أكثر من 3 سنوات.

وتحدث محمد النوري، والد عبد الحق نوري، عن العلاقة بين نجله وفان دي بيك، قائلا: "عندما يسمع عبد الحق نوري اسم دوني -فان دي بيك- أو يسمع صوته، تتسع عيناه وينظر للأعلى على الفور ويظهر تأثره".

وأضاف في تصريحاته مع شبكة NOS الهولندية "عبد الحق يسمع كل شيء ويسمع ما يُقال حوله، ويمكنك رؤية تعابير وجهة عندما يسمع اسم فان دي بيك".

وأردف "نحن سعداء أيضا بذلك. عبد الحق وفان دي بيك صديقان حقيقيان. صداقة حقيقية وصادقة".

وكشف "فان دي بيك تحدث معي واستأذن مني أن يلعب بالقميص رقم 34 مع يونايتد، ووافقت على الفور. لا يمكنني ألا أن افتخر للغاية بذلك، أنها لفتة طيبة ولطيفة للغاية بالنسبة لنا".

دوني فان دي بيك سيرتدي رقم 34 مع مانشستر يونايتد وهو رقم صديقه عبد الحق نوري 👌🏻👏🏻 pic.twitter.com/DEzKwG2Qwa — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) September 2, 2020

الحديث انتقل من محمد النوري، إلى عبد الرحيم نوري الشقيق الأكبر لـ عبد الحق.

وقال شقيق عبد الحق نوري: "لا أجد الكلمات المناسبة لوصف شعوري، أنا ممتن وفخور للغاية".

واستدرك "بكل تأكيد هناك العديد من اللاعبين لعبوا بقميص رقم 34 ولكن مع فان دي بيك الأمور مختلفة. عبد الحق وفان دي بيك يربطهما رابط خاص للغاية".

وأكمل حديثه قائلا: "داني ما زال يجد صعوبة كبيرة فيما حدث لـ عبد الحق. هو حساس للغاية ودائما ما يتواصل معنا".

وأشار "هو ليس صديق عبد الحق فقط الآن، بل صديق العائلة بالكامل، ونحن أصدقاء مع عائلته أيضا".

وأتم متحدثا عن شقيقه "عبد الحق نوري حالته مستقرة وجيدة الآن ويظهر بعض التفاعل والمشاعر، ونحن مازلنا معه".

المغربي الشاب دخل في غيبوبة بعد سقوطه أثناء مباراة ودية جمعت أياكس الهولندي وفيردر بريمن الألماني في 2017.

ويعد عبد الحق نوري صاحب الـ23 عاما من خريجي أكاديمية أياكس رفقة فان دي بيك.

وخاض اللاعب المغربي الأصل الهولندي الجنسية 15 مباراة مع الفريق الأول لأياكس سجل مرة وصنع 3 أهداف.

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