مدرب بلجيكا: كورتوا غاضب من الأنباء الزائفة لإصابته بكورونا

الخميس، 03 سبتمبر 2020 - 19:08

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا - ريال مدريد

أبدى روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا، استيائه من الأنباء الزائفة التي أشارت إلى إصابة تيبوا كورتوا بفيروس كورونا.

صحيفة "لا ديرنيير هيور" البلجيكية ذكرت أن كورتوا أصيب بفيروس كورونا بعد خضوعه للفحص الطبي في معسكر منتخب بلجيكا، معلومة اتضح عدم صحتها لاحقا.

وصرّح مارتينيز اليوم الخميس: "كورتوا متاح للتواجد معنا".

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وأضاف المدرب الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "الهيئة الطبية أطلعتنا على نتيجة تحليل فيروس كورونا وقد جاءت سلبية".

وواصل: "الأنباء التي خرجت عن إيجابية عينته كانت محبطة للغاية".

وأكمل: "من المفترض أن نتيجة هذه الفحوصات تكون سرية، وفوق ذلك كان الأنباء زائفة".

وأتم: "كورتوا بدوره غاضب للغاية من تلك الأنباء".

وتحل بلجيكا ضيفة على الدنمارك في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية يوم السبت، قبل أن تستقبل أيسلندا يوم الثلاثاء في ملعب الملك بودوا.

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