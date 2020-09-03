قائمة الأهلي – غياب صالح جمعة.. وعودة فتحي وديانج أمام وادي دجلة

غاب صالح جمعة لاعب وسط الأهلي عن قائمة فريقه لمباراة وادي دجلة، فيما عاد أحمد فتحي بعد انتهاء إيقافه.

أعلن ريني فايلر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة وادي دجلة في بطولة الدوري.

قائمة الأهلي شهدت غياب صالح جمعة بعد دخوله القائمة لأول مرة هذا الموسم أمام المصري في المباراة السابقة.

وعاد أحمد فتحي وأليو ديانج للقائمة بعد انتهاء إيقافهما في المباراة السابقة لتراكم الإنذارات، ورغم عودة ديانج من مالي اليوم الخميس فقط، فيما غاب علي معلول للإيقاف بسبب الحصول على الإنذار الثالث.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة وادي دجلة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – محمود وحيد – أحمد فتحي – محمد هاني – محمد شكري.

الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – وليد سليمان – محمد مجدي "أفشة" – أحمد الشيخ – جيرالدو دا كوستا – العربي بدر – محمد فخري.

الهجوم: مروان محسن – أليو بادجي – جونيور أجايي.

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ويلتقي الأهلي مع وادي دجلة مساء غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

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