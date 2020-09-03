قائمة الأهلي – غياب صالح جمعة.. وعودة فتحي وديانج أمام وادي دجلة

الخميس، 03 سبتمبر 2020 - 18:55

كتب : أحمد الخولي

أليو ديانج - جونيور أجايي - كهربا - الأهلي - المصري

غاب صالح جمعة لاعب وسط الأهلي عن قائمة فريقه لمباراة وادي دجلة، فيما عاد أحمد فتحي بعد انتهاء إيقافه.

أعلن ريني فايلر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة وادي دجلة في بطولة الدوري.

قائمة الأهلي شهدت غياب صالح جمعة بعد دخوله القائمة لأول مرة هذا الموسم أمام المصري في المباراة السابقة.

أخبار متعلقة
مران الأهلي – كهربا يتدرب مع الغائبين عن لقاء دجلة.. ومحاضرة من فايلر للاعبين قبل انطلاق التدريب الختامي.. ظهور كهربا في الأهلي بعد أزمة مران الأربعاء مختار: حزين جدا من رمضان صبحي وأموال بيراميدز لا تعوضه عن خسارة جماهير الأهلي خبر في الجول - جلسة في الأهلي لمناقشة أزمة كهربا.. والاستعلام عن رغبة فايلر

وعاد أحمد فتحي وأليو ديانج للقائمة بعد انتهاء إيقافهما في المباراة السابقة لتراكم الإنذارات، ورغم عودة ديانج من مالي اليوم الخميس فقط، فيما غاب علي معلول للإيقاف بسبب الحصول على الإنذار الثالث.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة وادي دجلة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – محمود وحيد – أحمد فتحي – محمد هاني – محمد شكري.

الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – وليد سليمان – محمد مجدي "أفشة" – أحمد الشيخ – جيرالدو دا كوستا – العربي بدر – محمد فخري.

الهجوم: مروان محسن – أليو بادجي – جونيور أجايي.

اختر تشكيل الأهلي المثالي أمام وادي دجلة من هنا.

ويلتقي الأهلي مع وادي دجلة مساء غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

اقرأ أيضا:

جديد موقف أليو ديانج

ظهور كهربا في الأهلي

في الدوري الأهلي أليو ديانج وادي دجلة صالح جمعة
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل الزمالك – زيزو ارتكاز.. وأوناجم أساسي وعودة شيكابالا أمام بيراميدز دقيقة | الدوري المصري
تشكيل بيراميدز – تراوري مهاجم وحيد.. وفاروق وإبراهيم حسن يقودان الوسط ضد الزمالك 2 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: أندية الدوري الإنجليزي تصوت للعودة لنظام الـ3 تبديلات 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
والده: عبد الحق تتسع عيناه عند سماع صوت فان دي بيك.. والأخير استأذن قبل اللعب برقمه 18 دقيقة | أوروبا
رسميا – ليستر سيتي يضم ظهير أيمن أتالانتا 25 دقيقة | أوروبا
مدرب بلجيكا: كورتوا غاضب من الأنباء الزائفة لإصابته بكورونا 29 دقيقة | أوروبا
قائمة الأهلي – غياب صالح جمعة.. وعودة فتحي وديانج أمام وادي دجلة 42 دقيقة | الدوري المصري
ماركا: بعد 8 سنوات من رحيله.. بلباو يحاول استعادة خافي مارتينيز 52 دقيقة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن: تغريم كهربا مليون جنيه.. تعرف على ما حدث 2 لوائح كاف تجيب – ماذا لو حصلت 4 أندية مصرية على "حق المشاركة" في دوري الأبطال الموسم المقبل؟ 3 حكاية محمد مجلي - "مزيج بركات و السعيد وعبد العال" الذي تسبب في تعجب رئيس الزمالك 4 ونستون بوجارد.. المدافع "المجرم" الذي "سرق" من تشيلسي 15 مليون يورو
قد ينال إعجابك