ماركا: بعد 8 سنوات من رحيله.. بلباو يحاول استعادة خافي مارتينيز
الخميس، 03 سبتمبر 2020 - 18:45
كتب : FilGoal
يحاول نادي أتليتيك بلباو التعاقد مع لاعبه السابق خافي مارتينيز من صفوف بايرن ميونيخ.
خابي مارتينيز
النادي : بايرن ميونيخ
صحيفة "ماركا" الإسبانية ذكرت أن بلباو توصّل لاتفاق بالفعل مع مارتينيز، ويحاول حاليا إقناع بايرن ببيع لاعب الوسط الإسباني.
التقرير أفاد أن بلباو عرض 10 ملايين يورو مقابل اللاعب، لكن بايرن يريد 12 مليون يورو للتخلي عن مارتينيز.
ويتبقى عام واحد في عقد مارتينيز مع بايرن، وبالتالي سيرحل مجانا في صيف 2021 لو لم ينتقل إلى نادٍ آخر هذا العام.
مارتينيز (32 عاما) يجيد اللعب في قلب الدفاع وخط الوسط، ولعب في صفوف بلباو بين 2006 و2012، وقاده إلى نهائي الدوري الأوروبي تحت قيادة مارسيلو بييلسا.
في نفس الصيف، انتقل مارتينيز إلى بايرن ميونيخ مقابل 40 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده وقتها.
مع بايرن توج مارتينيز بـ20 بطولة، أبرزها دوري أبطال أوروبا في مناسبتين.
لكن دوره صار هامشيا في الموسم الماضي الذي شهد تتويج بايرن بالثلاثية تحت قيادة هانز فليك، إذ لم يشارك سوى في 24، ولم يظهر في آخر 3 مباريات حاسمة من مغامرة دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة وليون وباريس سان جيرمان.
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