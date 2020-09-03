رئيس نابولي: نحاول التعاقد مع مدافع أرسنال

أعلن أوريليو دي لاورينتيس رئيس نابولي، عن محاولة ناديه ضم سوكراتيس باباستاثوبولس لاعب أرسنال.

وصرّح لدي لاورينتيس: "نعمل على التعاقد مع باباستاثوبولوس من أرسنال، نعتبره خيارا متاحا لنا".

وعن موقف كاليدو كوليبالي مدافع الفريق: "لا نمانع بيع كوليبالي، لكن بمقابل مادي يرضينا، عندما تصلنا عروض جادة سنقوم بالبيع".

وأتم بشأن الحضور الجماهيري: "أتمنى أن تعود الجماهير ولو بشكل جزئي في الملاعب، يمكن أن نستقبل 23 ألف مشجع من إجمالي السعة الكلية البالغ 56 ألفًا".

سوكراتيس (32 عاما) يلعب في صفوف أرسنال منذ عام 2018 بعد انتقاله إليه قادما من بوروسيا دورتموند مقابل 16 مليون يورو.

مع أرسنال، خاض سوكراتيس 69 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين، لكن التعاقد مع البرازيلي جابرييل ماجاليايس من ليل سيفتح الباب أمام رحيله.

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