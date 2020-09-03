مودريتش: الحياة ستستمر في برشلونة دون ميسي كما حدث عندما رحل عنا رونالدو

الخميس، 03 سبتمبر 2020 - 17:33

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - ليونيل ميسي

يرى لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، أن رحيل ليونيل ميسي لن يكون كارثيًا على الغريم برشلونة ومسابقة الدوري الإسباني.

لوكا مودريتش

النادي : ريال مدريد

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة
ريال مدريد

وصرّح مودريتش لوكالة "فرانس برس":"ستكون خسارة كبيرة لمكانة الدوري الإسباني لو رحل ميسي، ولكن لا يمكنك مواصلة التفكير في الماضي، هذه هي كرة القدم، عليك أن تتطلع إلى الأمام".

وأضاف المتوج بالكرة الذهبية 2018: "عندما رحل كريستيانو رونالدو استمرت الحياة في ريال مدريد، وسيكون الأمر نفسه مع برشلونة والدوري الإسباني دون ميسي".

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وتحوّل مودريتش للحديث عن موقف صديقه جاريث بيل في ريال مدريد: "بيل لاعب عظيم، لكن وضعه ليس سهلا، يحظى دائما بدعمي، لكن عليه أن يقرر الأفضل له وما يريد أن يفعله في مسيرته الآن".

كما أشاد بـ زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد: "زيدان يفهم اللاعبين بشكل مثالي، إنه أحد أفضل المدربين دون شك، ما حققه لا يمكن تخيله ولا يزال بعض الناس يصفونه بالمحظوظ ولا يعطونه حقه بالإشادة".

وأتم: "لكنه لا يحتاج إلى ذلك، فالنتائج التي يحققها تتحدث عن نفسها".

وحصل مودريتش على إذن من منتخب بلاده كرواتيا بعدم التواجد في معسكر سبتمبر المقبل، ليبدأ فترة الإعداد مع فريقه ريال مدريد.

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