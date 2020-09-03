أبو جريشة: لا نفكر إلا بالـ 3 نقاط أمام مصر للمقاصة

الخميس، 03 سبتمبر 2020 - 15:59

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

قال محمد محسن أبو جريشة المدير الفنى المؤقت للإسماعيلي إن اللاعبين فى حاجة إلى فوز يستعيدوا من خلاله الثقة المفقودة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة مصر للمقاصة في الجولة الـ 24 من الدوري المصري.

وأضاف المدير الفني المؤقت لـ FilGoal.com: "لقد اخترنا اللاعبين الذين نراهم الأفضل والقادرين على تحقيق هدف الجهاز الفني من المواجهة المقبلة".

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وتابع "هناك من تم استبعاده للإصابة وأيضا هناك من اُستبعد بسبب الحالة الفنية التى يمر بها".

وأكمل "نتمنى أن يكون الكل فى حالة تركيز عالية ويعلموا أنهم أمام مسؤولية الخروج بالإسماعيلي من أزمة نتائجه الحالية".

وأوضح "مواجهة المقاصة صعبة إذ يضم كفاءات وخبرات من اللاعبين وجهاز فنى متميز".

وأتم "نسعى للفوز بالـ 3 نقاط ولا نفكر إلا بها".

أبو جريشة تولى المهمة رفقة أدهم السلحدار بشكل مؤقت لحين تعيين مدير فني جديد.

وفاز الإسماعيلي أمام طنطا تحت قيادة الثنائي بنتيجة 3-1 عقب رحيل الفرنسي ديديه جوميز ومن ثم سقط في فخ الخسارة بنفس النتيجة أمام الاتحاد السكندري.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة من 22 مباراة وله مواجهة مؤجلة مع المصري البورسعيدي.

وكان الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة محمد محسن أبو جريشة وأدهم السلحدار، وجهاز المقاصة بقيادة إيهاب جلال، قد أعلنا عن قائمة الفريقين استعدادا لمواجهة الجمعة. (طالع التفاصيل)

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الإسماعيلي محمد محسن أبو جريشة
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