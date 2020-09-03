عبد ربه لـ في الجول: أغلقت قضية منعي من دخول الاستاد.. هدفي مساندة الإسماعيلي في أزمته

قال حسني عبد ربه أسطورة الإسماعيلي ومنتخب مصر إنه أغلق قضية منعه من دخول استاد الإسماعيلي، مشيرا إلى أن هدفه مساندة الفريق في الأزمة الحالية. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح عبد ربه قائلا: "أغلقت قضية منعي من دخول استاد الإسماعيلية".

وأضاف "هدفي مساندة الفريق في الأزمة الحالية وهذا يحتاج لتجمع الكل حول النادي والفريق".

وواصل "الإسماعيلي أهم من منعي من دخول الاستاد ومتابعة مباراة، ويحتاج لوقفة الكل بجانبه".

وأكمل "الدور يأتي على جماهيره لمساندته من خلال عمل عضويات والمشاركة في اختيار من يريدونه لقيادته".

وتابع "الأمر ينطبق كذلك على رموز النادي وقادة الفريق وقدامى اللاعبين ليقوموا بالمساندة، لأن الإسماعيلي يمر بمنحنى خطير ونخشى التأثير على مسيرته".

وأتم "أتمنى أن يستفيد الكل من تلك الأزمة ويسارع بعلاج الأخطاء".

ونشر حسني عبد ربه مقطع فيديو خلال لقاء فريقه الإسماعيلي أمام الاتحاد كشف من خلاله منعه من الدخول للمدرجات.

وخسر الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ 23 من الدوري المصري.

حسني علق بعد المباراة على عدم دخوله مدرجات مواجهة الاتحاد، متأثرا بما حدث معه. (طالع التفاصيل)