ميرور: يونايتد يسخر من تقارير ضم ميسي وينفي تصريحات رئيس بريشيا

نفت مصادر في نادي مانشستر يونايتد أن يكون الفريق قد اهتم بضم ليونيل ميسي قائد برشلونة أو ساندرو تونالي لاعب بريشيا، وذلك حسبما أوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال الصحيفة إن مصادر في النادي الإنجليزي سخرت من التقارير التي زعمت أن النادي تواصل مع خورخي ميسي والد اللاعب ووكيل أعماله بعدما أصبح مستقبله في الفريق ضبابي.

القناة الرابعة الإسبانية كانت قد قالت في وقت سابق إن مانشستر يونايتد يستعد للتحرك من أجل ضم ميسي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. (طالع التفاصيل)

وكان ماسيمو تشيللينو رئيس نادي بريشيا الإيطالي قد قال في وقت سابق إن ساندرو تونالي لاعب وسط فريقه جذب اهتمام مانشستر يونايتد لكنه اختار ميلان. (طالع التفاصيل)

ويتواجد والد ميسي حاليا في مدينة برشلونة للتفاوض مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي حول مستقبل اللاعب مع الفريق.

ماذا حدث

بدأت الأزمة الأكبر في العصر الحديث لتاريخ برشلونة يوم الثلاثاء 25 أغسطس، عندما بعث ميسي بـ فاكس إلى إدارة برشلونة، أخطرهم فيه بقرار رحيله وفسخ عقده من طرف واحد، بحسب كل المصادر الإسبانية والأرجنتينية.

من جانبه، يصر برشلونة أن أحقية ميسي في فسخ التعاقد من طرف واحد انتهت مهلته في العاشر من شهر يونيو الماضي.

أما المسؤولين عن إدارة أعمال ميسي فيؤكدون أن قرار فسخ التعاقد من طرف واحد يحق لليو في ظل مد الوسم بسبب جائحة كورونا.

ذلك قبل أن تشير إذاعة "كادينا سير" الإسبانية إلى أن برشلونة رد على ميسي بفاكس جديد رفض رحيله وأبلغه برغبته في البقاء في صفوف النادي حتى الاعتزال.

وكان ميسي اجتمع مع مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان، وأوضحت قناة "كواترو" الإسبانية أن الأجواء لم تكن جيدة خلال الاجتماع.

وأكد التقرير أن ميسي لم يتوقع ما سمعه من مدربه جديد وتم تحذير النجم الأرجنتيني من أن كل الامتيازات التي حصل عليها في الأعوام الأخيرة قد انتهت.

وهو ما أغضب ميسي وانتهى الاجتماع بعجزه عن الرد على مدربه الجديد.

ويتبقى لميسي موسم آخر في تعاقده مع برشلونة.