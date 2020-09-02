رئيس بريشيا: تونالي صار مجنونا عندما سمع عرض ميلان.. ورفضنا طلب مانشستر يونايتد وبرشلونة

اعترف ماسيمو تشللينو رئيس نادي بريشيا الإيطالي أن ساندرو تونالي لم يكن لديه أي خيار عندما سمع عرض ميلان.

اللاعب البالغ 20 عاما يفصله الفحص الطبي عن إتمام التعاقد مع الروسونيري لتحقيق حلمه.

تشللينو قال لـ " Top Calcio 24": "أقدّر بيبي ماروتا والذي أراد تونالي، وأنطونيو كونتي أشاد به، ووكيله اتفق مع إنتر".

وتابع "كان سينتقل لإنتر، لكنهم تراجعوا في التفاوض والموسم يقترب من البداية ولم يحدث أي شيء".

وأكمل "وعندما أظهر ميلان اهتمامه لم يستمع لأي خيار آخر، هو يعشق ميلان والاتفاق تم سريعا مع باولو مالديني".

وأضاف "كان لدينا اهتمام برشلونة ومانشستر يونايتد، لكنه يحب ميلان وأصبح مجنونا عندما سمع العرض لأنه يشجع الفريق".

وأتم "رفضنا عرضا من برشلونة مقابل 65 مليون يورو في يناير، وبعرض أكبر من ميلان منذ 10 أيام بفارق 10 مليون يورو عن عرض ميلان".

ميلان سيحصل على خدمات متوسط الميدان مقابل 35 مليون يورو (10 مليون إعارة+ 15 مليون أحقية الشراء + 10 حوافز).

تونالي يُلقَب بـ "بيرلو الجديد"، وهو أحد أبرز مواهب خط الوسط في إيطاليا والعالم.

وخاض تونالي 24 مع بريشيا شارك في 31 مباراة وسجل هدفا وصنع 7 في الدوري الإيطالي الموسم المنصرم.