يوفنتوس يوضح تفاصيل إصابة مهاجمه

أوضح نادي يوفنتوس تفاصيل إصابة مهاجمه فيديريكو بيرنارديسكي التي أتت قبل أيام من انطلاق الموسم الجديد.

وأفاد يوفنتوس في بيان "تعرض فيديريكو بيرنارديسكي لإصابة عضلية أثناء تواجده مع المنتخب الإيطالي".

و أضاف البيان "خضع بيرنارديسكي لفحوصات في مركز يوفنتوس الطبي والتي كشفت عن إصابة متوسطة في الفخذ الأيسر".

وأتم البيان "سيخضع اللاعب لفحوصات جديدة بعد 15 يوما".

ومن المرجح أن يغيب بيرنارديسكي عن لقاء يوفنتوس الافتتاحي في الدوري الإيطالي أمام سامبدوريا يوم 19 سبتمبر الجاري.

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