وصول براهيم دياز للفحص الطبي في ميلان

وصل براهيم دياز مهاجم ريال مدريد إلى مركز طبي للخضوع للفحوصات الطبية قبل الانتقال لفريق ميلان على سبيل الإعارة.

وكان دياز قد وصل إلى إيطاليا أمس الأربعاء ويخضع حاليا للفحص الطبي قبل توقيع صفقة انتقاله لميلان معارا من ريال مدريد.

وكشفت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن دياز سيرتدي القميص رقم 21 الذي ارتداه إبراهيموفيتش الموسم الماضي.

الإسباني البالغ 21 عاما انضم لـ ريال مدريد قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 17 مليون يورو في يناير 2019.

وخلال موسم ونصف خاض دياز 10 مباراة أغلبها كبديل وسجل هدفا وصنع آخر.

وجدد ميلان تعاقد زلاتان إبراهيموفيتش واقترب من إتمام التعاقد مع ساندرو تونالي لاعب وسط بريشيا، حان الدور على صفقة أخرى.

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