ديل بييرو: فوجئت بتعيين بيرلو لقيادة يوفنتوس.. سيكون جاهزا لاغتنام الفرصة

كشف أليساندرو ديل بييرو قائد يوفنتوس الأسبق عن مفاجأته بقرار النادي بتعيين أندريا بيرلو مديرا فنيا للفريق.

ويرى ديل بييرو أن بيرلو سيكون جاهزا لتحويل هذه الفرصة إلى نجاح مع يوفنتوس.

وأقال يوفنتوس ماوريسيو ساري بعد موسم واحد مع الفريق وحل بيرلو في تجربته الأولى كمدير فني بدلا منه.

وقال ديل بييرو لمجلة فوربس: "فوجئت بقرار تعيين بيرلو لأنه من المبكر أن يكون في هذا المنصب".

وتابع "في الحقيقة كنت مندهشا لأنني توقعت أن يذهب يوفنتوس في اتجاه مختلف".

وأضاف ديل بييرو "هذا تحد كبير للجميع ولكن النادي قوي للغاية والفريق جيدا جدا وبيرلو رائع".

وشدد "لا أعرف ما يفكر به بيرلو للقيام به على أرض الملعب لكني أثق في قدراته".

وأتم تصريحاته "أعرف بيرلو شخصيا وأعتقد أنه سيكون مستعدا جيدا لاغتنام الفرصة وتحويلها لنجاح".

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