مينوتي: ميسي سيملأ عقل جوارديولا.. وأوركسترا كومان ستفتقد إلى أفضل عازف كمان

الخميس، 03 سبتمبر 2020 - 13:06

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

قال سيزار لويس مينوتي مدير المنتخبات الوطنية في الاتحاد الأرجنتيني إن انضمام ليونيل ميسي قائد برشلونة لمانشستر سيتي سيضيف الكثير لعقل بيب جوارديولا مدرب الفريق، كما أشاد برونالد كومان مدرب الفريق الكتالوني الجديد.

وصرح مينوتي لصحيفة "سبورت" الإسبانية قائلا: "ميسي سيملأ عقل جوارديولا، بيب بحاجة إلى ذلك، شخص سيحول كل التعليمات في التدريبات إلى حقائق في المباراة في وقتها".

وأضاف "لكن لحظة، من لا يتفقد إلى ميسي في فريقه؟".

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وواصل "الأوركسترا مع كومان ستصدر أصواتا أفضل، لكن أفضل عازف على الكمان لديه لن يكون موجودا".

الساعات الأخيرة شهدت تطورا كبيرا في أزمة مستقبل ميسي، أولا قناة TyC الأرجنتينية قالت إنه سيستمر مع برشلونة لنهاية الموسم المقبل بنسبة 90%. (طالع التفاصيل)

ثم قال والده خورخي ميسي للقناة الرابعة الإسبانية إنه يدرس فعليا خيار الاستمرار مع برشلونة حتى نهاية عقده في 2021. (طالع التفاصيل)

ما حدث قبل ذلك

بدأت الأزمة الأكبر في العصر الحديث لتاريخ برشلونة يوم الثلاثاء 25 أغسطس، عندما بعث ميسي بـ فاكس إلى إدارة برشلونة، أخطرهم فيه بقرار رحيله وفسخ عقده من طرف واحد، بحسب كل المصادر الإسبانية والأرجنتينية.

من جانبه، يصر برشلونة أن أحقية ميسي في فسخ التعاقد من طرف واحد انتهت مهلته في العاشر من شهر يونيو الماضي.

أما المسؤولين عن إدارة أعمال ميسي فيؤكدون أن قرار فسخ التعاقد من طرف واحد يحق لليو في ظل مد الوسم بسبب جائحة كورونا.

ذلك قبل أن تشير إذاعة "كادينا سير" الإسبانية إلى أن برشلونة رد على ميسي بفاكس جديد رفض رحيله وأبلغه برغبته في البقاء في صفوف النادي حتى الاعتزال.

وكان ميسي اجتمع مع مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان، وأوضحت قناة "كواترو" الإسبانية أن الأجواء لم تكن جيدة خلال الاجتماع.

وأكد التقرير أن ميسي لم يتوقع ما سمعه من مدربه جديد وتم تحذير النجم الأرجنتيني من أن كل الامتيازات التي حصل عليها في الأعوام الأخيرة قد انتهت.

وهو ما أغضب ميسي وانتهى الاجتماع بعجزه عن الرد على مدربه الجديد.

ويتبقى لميسي موسم آخر في تعاقده مع برشلونة.

في إسبانيا الدوري الإسباني
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