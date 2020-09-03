والد ميسي يعترف: ليونيل يفكر في الاستمرار مع برشلونة حتى نهاية الموسم

اعترف خورخي ميسي والد ووكيل أعمال ليونيل ميسي نجم برشلونة أن نجله يفكر في الاستمرار هذا الموسم مع الفريق الكتالوني حتى نهاية عقده.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وكان ميسي قد أرسل فاكسا يفيد بفسخ تعاقده من طرف واحد ورغبته في الرحيل عن النادي، لكن إدارة برشلونة أصرت على أن هذا البند قد انتهى في يونيو وعلى اللاعب استكمال تعاقده للنهاية.

وصل خورخي ميسي إلى برشلونة أمس الأربعاء للتفاوض مع جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة وعقد الثنائي جلسة أولى للوصول إلى حل.

وكشفت القناة الرابعة الإسبانية في تصريحات خاصة من خورخي ميسي عن تفكير نجله في الاستمرار هذا الموسم بالفعل وسيتم دراسة الأمر قبل اتخاذ القرار النهائي.

ويأتي ذلك رغم إصرار والد ميسي أن من الصعب استمرار ابنه مع فريق برشلونة الموسم المقبل، فور وصوله إلى المدينة وقبل الاجتماع.

وأوضحت القناة الرابعة الإسبانية أن بارتوميو أصر في اجتماعه على رفض كل الحلول التي تفيد برحيل ميسي قبل صيف 2021.

وأشار التقرير إلى وجود نية لاجتماع جديد بين الطرفين اليوم الخميس وأن الساعات القليلة المقبلة حاسمة في مصير اللاعب.

وارتبط اسم ليونيل ميسي بنادي مانشستر سيتي، لكن برشلونة رفض رحيل اللاعب إلا بعد دفع 700 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي.

ويدرس ميسي البقاء لمدة موسم جديد مع برشلونة ليودع جماهيره في كامب نو.

وكشف التقرير عن وجود ثلاثة عروض لميسي تم تقديمهم لبارتوميو أولهم الانتقال إلى مانشستر سيتي وآخر يجمع بينه وبين صديقه نيمار في باريس سان جيرمان والآخر إقامة فريق الأحلام بانتقاله مع كريستيانو رونالدو في يوفنتوس.

لكن بارتوميو أصر أنه لا يفكر سوى في استمرار ليونيل ميسي بقميص برشلونة وأبلغ والده بذلك.

وبدأت عائلة ميسي تفكر في استمراره مع برشلونة هذا الموسم ليكون قادرا للتوقيع المجاني الموسم المقبل مع مانشستر سيتي دون أي مشكلة أو اللجوء للمحكمة.

وشعر مشجعو برشلونة وفقا للقناة الرابعة الإسبانية بارتياح بعد انتشار تقارير إمكانية استمرار ميسي.

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